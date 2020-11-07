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Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 2483 oldu

SON DAKİKA! Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

07.11.2020 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı belli oldu

SON DAKİKA! Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 2483 oldu. Bugün 81 vatandaşımız ise hayatını kaybetti...

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.

BAKAN KOCA: GÜVENLİ AŞI UYGULAMASINA KADAR...

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız." dedi.

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