Koronavirüs salgınında kendini sahildeki karavanında izole etti - MUĞLA

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmaris'te normal şartlarda her gün binlerce turistin uğradığı İçmeler Sahili, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece emekli turizmci Erkoç'u ağırlıyor. "Gandam" adını verdiği karavanında kalan Erkoç, belki de tarihinin en sakin günlerini geçiren sahilin tek başına tadını çıkarıyor.Acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanan Erkoç, gününün büyük bir bölümünü denize karşı çaldığı gitarı ve cümbüşü eşliğinde şarkı söyleyerek geçiriyor.- Doğada kuşların, çiçeklerin içindeDoğayla baş başa izole günler geçiren 70 yaşındaki Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçmeler Mahallesi'nde 30 yıla yakın turistik tesis işletmeciliği yaptıktan sonra karavan yaşamının cazibesine kapıldığını söyledi.Bir süre kaldığı Tayland'dan anılarını yad etmek için İçmeler'e döndüğünü belirten Erkoç, 14 gün kuralı kapsamında sahile çektiği karavanında, bir ay kadar önce kendini karantinaya aldığını ifade etti.Karantinadayken de 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının kısıtlandığını belirten Erkoç, şöyle konuştu:"Salgından korunmak için sahildeki karavanımda kendimi izole ettim. Yaşıtım olan arkadaşlarım evde sıkılıyorlar. Buradaki yaşantımı arkadaşlarıma moral olsun diye sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Onlara göre şartlarım en üst seviyede. Herkes evinde, ben burada doğada çiçeklerin kuşların içindeyim. Beni burada özgür ve torpilli sanıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Bana özel bir uygulama yok."- "Muhteşem güzellikleri bir arada yaşıyorum"Erkoç, güne sabah sporuyla başlayıp ardından karavanının etrafına diktiği çiçekleriyle ilgilendiğini anlattı.Tabiatı, en çok da çiçekleri sevdiğini belirten Erkoç, "Sevdiğim her şey burada var. Yeşilin her türlü tonu. Deniz bazen renk değiştiriyor yeşil oluyor, bazen gökyüzünün rengini alıyor masmavi oluyor. Muhteşem güzellikleri bir arada yaşıyorum. İçmeler çok özel bir yer. Burada dostlarım kuşlar ve köpekler. Kuşlar belli saatlerde çıkıyorlar. Beslenme saatleri var. Sabahları benim çıkmamı beklerler." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!