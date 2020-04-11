Koronavirüs salgınında can kaybı 1101'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 33 bin 179 test yapıldığını, bunların 5 bin 138'inin pozitif çıktığını duyurdu. Bugün 95 vatandaşımız koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybederken toplam can kaybımız ise bin 101'e yükseldi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün 542 hastanın iyileştiğini duyururken toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965'e geldi.

Türkiye'de toplamda bugüne kadar 340 bin 380 test yapılırken toplam vaka sayısı ise 52 bin 167'ye çıktı.

"VAKA SAYIMIZ ÖNGÖRÜLEBİLİR DÜZEYDE ARTIYOR"

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor.

"TÜRKİYE TEDAVİDE CİDDİ BAŞARI GÖSTERİYOR"

Bakan Koca, koronavirüsle verilen mücadele sürecinde tanıda daha hızlı bir noktaya gelindiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!