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Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde dev bir havuz partisi düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı havuz partisinin görüntüleri tepki çekti.

Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görüntülendi. Ziyaretçilerin su parkındaki davranışları ise dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.

Tepki çeken görüntülerin ardından Çin basınında bu konuya ilişkin açıklamalara yer verildi. Çin basınında yer alan haberlerde, partiye katılımın 15 bin kişiyle sınırlı olduğu ve tüm katılımcıların sağlık taramasından geçtiği aktarıldı.

Öte yandan haberlerde, 11 milyon nüfusu bulunan Vuhan'da 10 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldığı vurgulandı.

8 nisan itibariyle normalleşmeye başlayan Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs vakalarının sıfırlandığını açıklanmıştı.

ÇİN'DE SON DURUM

Açıklanan son verilere göre, Çin ana karasında toplam vaka sayısı ise 84 bin 888’e çıktı. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 685 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 26’sının durumu ağır olmak üzere 569 olarak açıklandı.