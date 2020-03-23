Koronavirüs salgını - OECD: Koronavirüsün yarattığı ekonomik kriz şimdiden 2008 finansal krizinden daha büyük

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) dünyanın koronavirüs salgınını ekonomik olarak atlatmasının yıllar süreceği uyarısında bulundu.
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik şokun şimdiden 2008’de yaşanan finansal krizden daha büyük bir hale geldiğini belirterek dünyanın en büyük ekonomilerinin önümüzdeki aylarda resesyona girebileceğini söyledi.
BBC'ye yaptığı açıklamada Gurria, ülkelerin hızla toparlanacağına inanmanın bir hayal olduğunu, koronavirüs salgınının küresel büyüme hızını yarı yarıya azaltıp yüzde 1,5'e düşürebileceğini, hatta bu tahminlerin bile "fazla iyimser" göründüğünü belirtti.
‘Oluşacak işsizliği bilemiyoruz’
Salgının neden olacağı işsizlik oranı ve iflasların boyutunun hâlâ bilinmediğine dikkat çeken Gurria, ülkelerin salgının ekonomik sonuçlarıyla önümüzdeki yıllar boyunca uğraşmak zorunda kalabileceklerini aktardı.
OECD, hükümetlere koronavirüs testlerini ve tedavilerini hızlandırmak için gerekli maddi şartları oluşturmaları çağrısı da yaptı.
Gurria’ya göre koronavirüsün yarattığı ekonomik belirsizlik, ekonomilerin 11 Eylül saldırıları ya da 2008 finansal krizinden daha büyük bir şok yaşamalarına yol açtı.
OECD Genel Sekreteri Gurria, bunun en büyük sebeplerinden birinin bu süreç sonunda kaç kişinin işsiz kalacağının ve ortaya çıkacak işsizlik ile nasıl başa çıkılacağının bilinmemesi olduğunu aktardı.
'Vergi ödemelerine ara verin'
Hükümetlerin borçlanma kurallarını çöpe atıp krizle başa çıkmak için ellerindeki her şeyi kullanması gerektiğini söyleyen Gurria, büyük bütçe açıklarının halihazırda borçlu ülkelerin sırtında yıllar sürecek bir kambura dönüşebileceğini aktardı.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubu ülkeleri, toparlanmanın V şeklinde olacağına inanıyor.
Hızlı bir şekilde ekonomik aktivitede düşüş ardından da hızlı bir yükseliş bekliyorlar.
Ancak Gurria, bu görüşe karşı çıkıyor; U şeklinde bir dibin yaşanacağı ve toparlanışın uzun süreceği bir süreç bekliyor; bugün alınacak kararlarla L şeklinde bir krizin önüne geçilebileceğini ifade ediyor.
OECD’nin krizle mücadele için hükümetlere yaptığı öneriler şu şekilde: Bedava virüs testi, doktorlar ve hemşireler için daha iyi bir ekipman, serbest çalışanlar ve diğer çalışanlara nakit transferi, şirketler için vergi ödemelerine ara verilmesi.
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