"Koronavirüs sakinliği"

Mersin Gişeleri sınırlarındaki otoyolda araç yoğunluğunun önceki günlere oranla azaldığı gözlendi.Öte yandan, sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı, Cumhuriyet Alanı ve 3 Ocak Atatürk Parkı da tedbirler kapsamında boş kaldı.

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