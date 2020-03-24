Koronavirüs otobüs yolcu sayısını yüzde 80 azalttı

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sefere çıkacak tüm otobüslerin sefere çıkmadan yarım saat önce tam bir dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra yolcuların hizmetine sunulduğunu belirtti.
Bu kapsamda kurumsal firmaların virüs temizliğine ve hijyene önem verdiğini anlatan Özcan, daha önce olduğu gibi otobüslerde yolculara kolonya ikram edildiğini söyledi.
Koronovirüs salgını karayolu yolcu taşıma sektörünü de ekonomik açıdan derinden etkilediğini ifade eden Özcan, "Açıkçası perişan haldeyiz. Önümüzdeki 2-3 aylık kritik dönemde ne tür önlemler alacağımızla ilgili tüm firma sahipleriyle istişareler yaptık." diye konuştu.
Özcan, salgın döneminde firmalarla birlikte bazı önemli kararlar alıp uygulamaya koyacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Sefer sayılarını düşürmeye başladık ve özellikle birkaç firma bir araya gelerek ortak sefer yapma kararı aldık. Anadolu'da 3-4 firma birleşerek birlikte sefer yapacak. Her gün biri sefere çıkacak. Zaten şu anda büyük firmalar servis sayısını azalttı. Kimi firmalar ise faaliyetlerini durdurdu. Şu an için her ne kadar büyükşehirlerden Anadolu illerine gidiş yönünde virüsten kaçış nedeniyle az da olsa bir yoğunluk yaşansa da dönüş seferlerinde yolcu bulunamamaktadır. Bu durum maliyetleri karşılamamaktadır. Anadolu'nun bazı illerine gidişlerde de kısa bir süre sonra yolcu talebi düşecektir. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de otobüs yolcu sayısı yüzde 80 azaldı. İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan otobüs acenteleri ve Türkiye genelinde otogar dışında faaliyet yürüten acenteler ile ücretsiz servis hizmeti veren servis araçlarının faaliyetlerinin durdurulmasını istiyoruz ve bu konuda resmi kurumlar nezdinde gerekli başvurularımızı yaptık."
Yolculuk sırasında yapılan ikramlarda kısıtlama yapıldığını aktaran Özcan, ikramların tamamen kaldırılmasının da gündeme gelebileceğini ifade etti.
- "Devletimizin sektörümüze destek olması gerekiyor"
Özcan, otobüslerin yolculuk sırasında mola verdiği tesislerin temizliğine dikkat edildiğini ve buralarda da sürekli olarak dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını aktardı.
Süreci takip ettiklerini anlatan Özcan, şunlar kaydetti:
"Önümüzdeki 15-20 günlük sürece bakacağız ve duruma göre yeni kararlar alabiliriz. Ancak sektör bu duruma daha uzun süre dayanamayabilir. Birçok sektör mensubunun yapılandırılmış vergi borcu var. Mevcut vergi ve SGK primlerinin bu şartlar altında ödenmesi mümkün değil. Sektörde çalışan onbinlerce emekçi bu durumdan olumsuz etkilenecek. Devletimizin sektörümüze destek olması gerekiyor."
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