18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs bir yandan online siparişlerde kayda değer artışların yaşanmasına yol açarken, diğer yandan da e-ticaretteki teslimat yöntemlerini değiştirmeye başladı.
Online sipariş ve hızlı teslimat servisi Getir, koronavirüs etkisiyle mobil uygulamasında güncellemeye gitti. Şirket, koronavirüsün sosyal etkileşimle yayılmasını azaltmak, kullanıcılarının ve çalışanlarının sağlığını korumak için ‘Siparişi Kapıya Bırak’ seçeneğinini hayata geçirdiğini duyurdu.
Kullanıcılar, Getir’in iOS ve Android uygulamalarına gelen güncellemeyle birlikte artık verdikleri siparişlerde bu özelliği kullanabiliyor.
Android ve iOS kullanıcıları için "Siparişi Kapıya Bırak" seçeneğini devreye aldıklarını belirten Getir’in kurucusu Nazım Salur, twitter üzerinden kullanılara şu uyarıları da yaptı:
“Getir kullanıcılarından ricam; 1. Lütfen çok çok büyük siparişler vermeyin başkalarına da yer bırakın. 2. Diğer taraftan örneğin bir haftada Getir'i 4 kez kullanıyorsanız şimdi biraz daha siparişlerinizi birleştirerek 2 kez kullanın. Gün daha çok kişiye hizmet günü.”
RİSK GRUBUNDAKİLERE ÜCRETSİZ TESLİMAT
Bir diğer online sipariş ve hızlı teslimat hizmeti istegelsin de koronavirüs nedeniyle risk grubundakilere ücretsiz teslimat ve temassız teslimat olmak üzere iki yeni uygulamayı hayata geçirdi.
Bu kapsamdaistegelsin, risk grubunda bulunan kullanıcılarına ücretsiz teslimata başladığını duyurdu. Riskli grubun sadece 60 yaş üzeri olmadığını vurgulayan istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, “Evlerinde yaşlı büyükleri olan, kronik hastalıkları bulunan, hamile olan kullanıcılarımızın yanı sıra bu kullanıcılarımızla birlikte yaşayanların da evlerinden çıkmasını sakıncalı buluyoruz. Market gibi kalabalık ortamlarda bulunmaları tehlikeli olan bu gruptaki kullanıcılarımıza teslimatı ücretsiz yaparak hem kendilerini hem de çevrelerindeki kişileri korumak istiyoruz” diyor.
istegelsin’in ayrıca bu hafta hayata geçirdiği ‘Temassız Teslimat’ uygulaması ile teslimat ekipleri poşetleri kapıya bırakıyor ve geri çekilerek teslimatı hijyen mesafesinde yapmaya başladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!