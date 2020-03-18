Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs bir yandan online siparişlerde kayda değer artışların yaşanmasına yol açarken, diğer yandan da e-ticaretteki teslimat yöntemlerini değiştirmeye başladı.

Online sipariş ve hızlı teslimat servisi Getir, koronavirüs etkisiyle mobil uygulamasında güncellemeye gitti. Şirket, koronavirüsün sosyal etkileşimle yayılmasını azaltmak, kullanıcılarının ve çalışanlarının sağlığını korumak için ‘Siparişi Kapıya Bırak’ seçeneğinini hayata geçirdiğini duyurdu.

Kullanıcılar, Getir’in iOS ve Android uygulamalarına gelen güncellemeyle birlikte artık verdikleri siparişlerde bu özelliği kullanabiliyor.

Android ve iOS kullanıcıları için "Siparişi Kapıya Bırak" seçeneğini devreye aldıklarını belirten Getir’in kurucusu Nazım Salur, twitter üzerinden kullanılara şu uyarıları da yaptı:

“Getir kullanıcılarından ricam; 1. Lütfen çok çok büyük siparişler vermeyin başkalarına da yer bırakın. 2. Diğer taraftan örneğin bir haftada Getir'i 4 kez kullanıyorsanız şimdi biraz daha siparişlerinizi birleştirerek 2 kez kullanın. Gün daha çok kişiye hizmet günü.”

RİSK GRUBUNDAKİLERE ÜCRETSİZ TESLİMAT

Bir diğer online sipariş ve hızlı teslimat hizmeti istegelsin de koronavirüs nedeniyle risk grubundakilere ücretsiz teslimat ve temassız teslimat olmak üzere iki yeni uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamdaistegelsin, risk grubunda bulunan kullanıcılarına ücretsiz teslimata başladığını duyurdu. Riskli grubun sadece 60 yaş üzeri olmadığını vurgulayan istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, “Evlerinde yaşlı büyükleri olan, kronik hastalıkları bulunan, hamile olan kullanıcılarımızın yanı sıra bu kullanıcılarımızla birlikte yaşayanların da evlerinden çıkmasını sakıncalı buluyoruz. Market gibi kalabalık ortamlarda bulunmaları tehlikeli olan bu gruptaki kullanıcılarımıza teslimatı ücretsiz yaparak hem kendilerini hem de çevrelerindeki kişileri korumak istiyoruz” diyor.

istegelsin’in ayrıca bu hafta hayata geçirdiği ‘Temassız Teslimat’ uygulaması ile teslimat ekipleri poşetleri kapıya bırakıyor ve geri çekilerek teslimatı hijyen mesafesinde yapmaya başladı.