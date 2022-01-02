Amsterdam sokakları karıştı!

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Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da protestocular, hükümetin koronavirüs ile mücadele kapsamında karantina önlemleri getirmesine karşı çıkmak için sokaklara döküldü.

Associated Press'in aktardığı habere göre, gösterilerde protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Yerel yetkililer, bazı göstericilerin şiddetli olaylar yaratacağını düşünerek protestoyu yasaklamıştı. Ancak çok sayıda insan yasağı görmezden geldi.

Gösterilere katılan bazı kişiler, "daha ​​az baskı, daha çok özen" gibi sloganların yer aldığı pankartlar taşırken, bazıları da "özgürlük" talep eden pankartlar açtı.

Mitingin gerçekleştiği meydanda ve çevredeki sokaklarda yoğun bir polis varlığı görüldü.