Herkes sokakta!

Koronavirüs önlemleri ne kadar işe yaradı? Haberler

Türkiye’de tehlikeli bir tırmanış sürecine giren koronavirüs salgını sonrası geçen haftasonundan bu yana yeni önlemler devreye alındı. Ancak Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’daki hareketlilik, Avrupa başta olmak üzere dünyanın önde gelen şehirlerine yine de fark attı.

İLK 10 ARASINDA KENDİNE YER BULDU

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper’ın koronavirüs ile birlikte yayınlamaya başladığı Hareketlilik Endeksi’nin (Mobility Index) son verilerine göre İstanbul, şehir hareketliliği en yüksek olan ilk 10 arasında kendine yer buldu.

İSTANBUL'DA YÜZDE 41 SEVİYESİNDE

16-22 Kasım arasında ABD - San Francisco’da yüzde 9, İtalya - Milano’da yüzde 14, Hollanda - Amsterdam’da yüzde 19, Avusturya - Viyana’da yüzde 20, ABD - New York’ta yüzde 25, İspanya - Barselona’da yüzde 28, Fransa - Paris’te yüzde 28, İngiltere - Londra’da yüzde 30, Almanya - Berlin’de yüzde 34 olan hareketlilik oranı İstanbul’da ise yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti.

Hareketlilik Endeksi’nde İstanbul’u geçen dünya şehirleri ise şunlar oldu: Lizbon (yüzde 45),Sidney (yüzde 45),Stockholm (yüzde 46) , Moskova (yüzde 47),Madrid (yüzde 49) , St. Petersburg (yüzde 57),Hong Kong (yüzde 59) ve Singapur (yüzde 76) oldu.

EN ÇOK HANGİ TARİHTE EVE KAPANDIK?

Citymapper’ın Covid-19 salgını ile birlikte yayınlamaya başladığı verilerin tümüne bakıldığında ise İstanbul’un hareketlilik endeksinde gözlenen çarpıcı rakam ve tarihler şu şöyle oldu:

- Türkiye’de mart ayı ortasında resmi olarak duyurulan ilk koronavirüs vakasının ardından İstanbul’un yüzde 4’lük oranla hareketliliğinin en düşük olduğu tarih sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığı hatfasonuna denk gelen 12 Nisan Pazar günü oldu.

- 2020 yılının Mart ayı ortasından bu yana geçen sürede İstanbul’un hareketlilik oranının en yüksek değere ulaştığı tarih ise okullarda kademeli olarak geçilen yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın başladığı 12 Ekim Pazartesi oldu. 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıfların haftanın belirli günlerinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başladığı bu tarihte İstanbul’un hareketlilik oranı yüzde 80 olarak kayıtlara geçti.

YENİ KISITLAMALAR NE KADAR ETKİLEDİ?

İstanbul’un hareketlilik oranı, koronavirüsün yayılımı azaltmak amacıyla geçen hafta uygulamaya konulan yeni önlemler ve kısıtlamaların devreye girmesiyle şu şekilde değişti:

21 Kasım Cumartesi: Yüzde 27

22 Kasım Pazar: Yüzde 28

23 Kasım Pazartesi: Yüzde 42

24 Kasım Salı: Yüzde 40

25 Kasım Çarşamba: Yüzde 34

26 Kasım Perşembe: Yüzde 36