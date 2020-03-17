İşletmeler kapatma kararına uydu

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile tiyatro, sinema, konser salonları, düğün salonları, internet kafeler, nargile kafeler, çay bahçeleri, hamam, sauna ve spor merkezleri gibi tüm işletmeler koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı. Habertürk ekibi kararın ilk gününde birçok cadde ve sokağı gezerek karara uyulup uyulmadığını gözlemledi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge yayınladı. Buna göre tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonu, çalgılı ve müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

“DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ AMA KİRAMIZ…”

İstanbul Florya’da kafe ve düğün salonu işletmeni Filiz Kaslar, karara uyacaklarını yalnız 90 bin TL kira ödediklerini, bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Kaslar, “Şu an ülkemizde önüne geçilemeyen bir durum yaşanıyor. Devletimizin vermiş olduğu bütün kararlara saygımız sonsuz. Lakin, işletmemizde 100’e yakın kişi çalışmakta. Aylık 90 bin TL kiramızın yanı sıra 200-300 bin TL’ye yakın giderimiz var. Doğal olarak işletmemizi kapattığımızda ciddi bir sıkıntı yaşayacağız. Devletimiz sağlığımız için bu yasakları getirdiğinde eminim ki bizim bu sıkıntılarımızı da bir şekilde çözecektir. Karara saygımız sonsuz, salonlarımızı ve kafelerimizi kapattık. Bu kapatmaların bize getirdiği ciddi külfetler var” diye konuştu.

“KİRANIN EN AZINDAN YARISINI ALSINLAR”

Başka bir işletmeci Erkan Arslan ise “Karar bugün itibarıyla elimizde ulaştı. Tabii ki kapattık ama şu an dolapta olan etlerimiz ve bozulacak gıda ürünleri var. Onları almaya geldik. Eminiz bu günler geçecek ama AVM’ler açık iken bizim kapatmamız da haksız rekabet oluyor gibi. Ne olur ise olsun devletimizin ve milletimizin yanındayız. İş yeri sahipleri de ellerini taşın altına koysun kapalı olduğumuz süre zarfında en azından kira bedellerinin yarısını alsınlar bizlerden” diye konuştu.