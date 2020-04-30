Koronavirüs önlemleri devam ediyor - MALATYA

Ekipler ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların talep ettikleri yiyecek ve temizlik malzemesi gibi ihtiyaçları kırsal mahallelerde vatandaşlara evlerindne teslim etti.Jandarma maaş ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde ulaştırıyor.

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