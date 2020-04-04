Koronavirüs ölümleri 60 bini geçti!

AA

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.

İlk olarak 31 Aralık'ta Çin tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen koronavirüse şu ana kadar 1 milyon 120 binden fazla kişi yakalandı.

60 binden fazla kişinin hayatını kaybederken, yaklaşık 230 bin kişi iyileşerek taburcu edildi.

Dünyada şu ana kadar en çok vaka görülen ülke 275 binden fazla vaka ile ABD olurken, 14 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya ise 4 Nisan 2020 öğle saatleri itibariyle en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda.

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