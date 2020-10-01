Koronavirüs nedeniyle Yunanistan'ın turizm geliri yüzde 80 geriledi

Yunanistan'ın en büyük iki gelir kaynağından biri olan turizm sektörü, pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 80 oranında geriledi.
Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e verdiği raporunda, "2019 yılına oranla Yunanistan'ı bu yıl ziyaret eden turist sayısında yüzde 78 oranında bir gerileme kaydedildiğini ve bu bağlamda ülkeyi ziyaret eden turistlerin bu yıl ancak 3 milyon 900 bini bulduğu" belirtiliyor.
2019'da Yunanistan'ı ziyaret eden turist sayısı 31 milyonla rekor sayıya ulaşmıştı.
Aynı rapora göre, bu yılın sonuna kadar turizm sektöründen elde edilecek gelir, 2019 yılında elde edilen gelirin yüzde 20'sini bile geçemeyecek.
2019'da turizm sektöründe elde edilen gelir, 18 milyar euroya ulaşmıştı.
Turizm Bakanı Theoharis, pandemi nedeniyle kaydedilen bu büyük düşüşün ABD, Rusya, Türkiye ve İsrail gibi ülkelerin Yunanistan ile sınırlarının kapalı kalmasından kaynaklandığını belirtti.
Bakana göre, aynı anda Yunanistan ile sınırları açık olan Avrupa, Kanada, Avustralya ve Güney Amerika'dan gelen turist sayısında da büyük düşüş kaydedildi.
Bu çerçevede Atina havaalanına gelen turist sayısında yüzde 80, geri kalan havaalanlarına gelen turist sayısında da yüzde 70 oranında düşüş kaydedildiği belirtiliyor.
Bakan Theoharis karayolundan gelen ve bugüne kadar ülkeye giriş yapan turistlerin yüzde 25'ini oluşturan turist sayısında da yüzde 95 gibi rekor düşüşler kaydedildiğini belirtti.
Bakanın raporuna göre, 2020 yılının ilk iki ayında ülkeye giriş yapan turist sayısında 2019'a oranla yüzde 23'lük bir artış kaydedilmesine rağmen, Mart ayından itibaren alınan pandemi önlemleri ve sınırların kapatılmasından sonra düşüşe geçildiği belirtiliyor.
Buna örnek olarak Temmuz 2020'de elde edilen turizm gelirinin 577 milyon euro ile geçen yıla göre yüzde 84.4 oranında ve Ağustos ayında da elde edilen 1 milyar 600 milyon euro ile yüzde 60 oranında gerilediği gösteriliyor.
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