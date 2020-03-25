İHA

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilen yolculara, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma hakkı tanınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecek.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre; açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2 ayın sonunda iade bedeli alınabilecek.