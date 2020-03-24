Koronavirüs nedeniyle Tahran terminalinden otobüs seferleri yüzde 78 azaldı

AA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tahran Belediyesi Terminaller Müdürü Emir Hüseyin Sadıki, "Salgın nedeniyle son 10 gün içinde Tahran terminallerindeki Nevruz Bayramı yolculukları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 78 azaldı." ifadelerini kullandı.

Sadıki, Nevruz Bayramı'nın başladığı 20 Mart'tan bugüne kadar ise seferlerde yüzde 88 azalma olduğunu belirtti.

İran'da yeni yılın başlangıcı olan Nevruz Bayramı'nda milyonlarca kişi tatillerini yurt içi ve dışında yaptıkları seyahatlerle değerlendiriyor. Bu yıl nevruz öncesi ülkede ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle halkın büyük çoğunluğu seyahate çıkmadı.

Ülkede şu ana kadar 1812 kişinin ölümüne yol açan salgın nedeniyle yetkililer, halka zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.