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ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle tutulduğu cezaevinden tahliye edilen 26 yaşındaki Joseph Edward Williams, serbest kaldıktan saatler sonra cinayet işledi.

Florida'da bir cezaevinden, devam eden koronavirüs pandemisinden mahkumları ve cezaevi personelini korumak amacıyla çıkarılan tahliye yasasından faydalanarak çıkan Williams'ın yeniden tutuklandığı belirtildi.

Williams'ın ilk olarak 13 Mart'ta eroin bulundurma suçundan dolayı tutuklandığı açıklandı. Hillsborough County Şerifi Chronister, Williams'ın olabilecek en yüksek cezayı alması talebinde bulundu.

Chronister, Williams'ın suç kaydında yer alan 35 suçlamanın tamamıyla yargılanacağını söyledi.

Chronister yaptığı açıklamada, "Yargıçlar, savcılar ve şerifler bu sağlık krizi sırasında kamu sağlığı ve kamu güvenliğini dengelemek için zor kararlar vermek zorunda kalıyor. Florida'daki şerifler bu kapsamda şiddet içermeyen, düşük seviye suçluları serbest bırakma kararı almıştı" ifadelerini kullandı.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Florida eyaletinde şu ana kadar toplam 21 bin 19 vaka görüldü ve 499 kişi hayatını kaybetti. ABD genelinde ise vaka sayısı 600 bine yaklaşırken, toplam can kaybı sayısı 25 bini geçti.