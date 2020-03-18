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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için alınan önlemler artıyor. Salgının yayılmasını önlemek adına Türkiye ve dünyada pek çok tesis, bugünlerde kapalı tutuluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle akvaryumlar da ziyaretçilere kapalı... Ancak ABD'de yer alan akvaryumda penguenlerin etrafta gezinmesi serbest.

ABD'nin Chicago kentinde bulunan Shedd Akvaryumu, koronavrüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Ziyaretçilere kapatılan akvaryumda bulunan penguenlere akvaryumun belirli bölgelerinde gezinme izni verildi.

29 Mart'a kadar kapalı tutulacak Shedd Akvaryumu'nun Twitter hesabından minik penguenlerin görüntüleri yayınlandı. Milyonlarca izlenme alan videoda Wellington ismi verilen bir penguenin turun tadını çıkardığı görülüyor. Wellington'la beraber Edward ve Annie ismi verilen penguenler de akvaryumda geziyorlar.