Koronavirüs nedeniyle itikaf sünnetini evde yapacaklar

Her yıl ramazan ayının atmosferini farklı şekilde yaşamak isteyen bazı Müslümanlar, ramazanın son 10 gününde dış dünyayla bağlantılarını keserek itikaf ibadeti için camilere kapanıyor.
Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle camilerde toplu ibadet kısıtlandı. Bu nedenle Müslümanlar itikaf sünnetini cami yerine evlerinde yapacak.
- "Bu sene gönlümüzde bir yara oldu"
Beş yıldır Şehzadebaşı Camisi'nde itikafa giren 68 yaşındaki İbrahim Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki ramazanların son 10 gününde dünyayla bağlantıların keserek itikafa girdiklerini söyledi.
Şehzadebaşı Camisi'nde yapılan itikafın çok farklı olduğunu ifade eden Altuğ, "Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden bir sürü insan camiye gelerek ramazanda itikafa giriyordu. Geçen yıl Şehzadebaşı Camisi'nde 150 kişi itikafa girmişti." dedi.
Altuğ, bu yıl da aynı camide itikafa girmeye niyet ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Koronavirüs bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiliyor. Salgından dolayı birçok önlem alındı. Camilerde toplu ibadet yapılamıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle itikaf sünnetini yapamıyoruz. Bu yıl gönlümüzde bir yara oldu. İtikafa beraber girmeye niyetlendiğim arkadaşlarımla konuştum ve bu yıl itikafa giremeyeceğim için gözlerim doldu. Alıştık her yıl itikafa girmeye. Önümüzdeki yıllarda ramazan ayında Allah nasip ederse itikafa girmeyi iple çekiyorum. Bu yıl camide itikafa girmek kısmet olmadı ama çare olarak kendi evimin bir odasında itikafa girerek camide itikaf özlemimi gidermeye çalışacağım."
- "Bu sene yine Şehzadebaşı Camisi'nde itikafa girmeye niyetlenmiştik"
Koronavirüs nedeniyle bu yıl camide itikafa giremeceğini aktaran 29 yaşındaki Vasvi Akdeniz ise hüzünlü olduğunu ifade etti.
İtikafa 3 yıl Şehzadebaşı Camisi'nde, 2 yıl da başka camide girdiğini anlatan Akdeniz, "Bu yıl yine Şehzadebaşı Camisi'nde itikafa girmeye niyetlenmiştik. Ama bu ramazanda koronavirüs salgını nedeniyle camide itikafa kapanamayacağımız için burukluk yaşıyorum. İtikaf ibadetinden eksik kalmamak için ramazanın son 10 gününde evimde sünneti yerine getireceğim. Bir sonraki ramazan ayında camide itikafa girmeyi heyecanla bekliyorum." dedi.
İki yıldır Şehzadebaşı Camisi'nde itikafa giren 34 yaşındaki Ali Akdeniz de bu yıl da itikafa camide girmeye niyet ettiğini ancak salgın nedeniyle giremeyeceğini kaydetti.
Akdeniz, itikaf duygusundan eksik kalacağı için hüzünlü olduğunu dile getirerek, "Ramazanın ramazan olduğunu itikafla anlıyorduk. İtikaf duygusu gerçekten çok farklı ve yaşamadan kimse bilemez. Bu ramazan hüzünlü gececek bizim için. İnşallah önümüzdeki yıllarda camide itikafa girmeye devam edeceğiz. Ama itikaf ibadetini ramazanın son 10 gün evimin bir odasında yerine getireceğim." diye konuştu.
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