Önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşması beklenen bazı filmlerin galası ve vizyon tarihleri de ertelendi.



İlker Ayrık'ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği Müstakbel Damat filminin galası da iptal edildi.