Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sosyal medyada yaptığı açıklamada koronavirüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Bu arada dün geceden beri ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın da koronavirüsten vefat ettiği ve bu nedenle de sessiz sedasız, sade bir törenle toprağa verildiği iddia ediliyor.

GEÇMİŞTE ÖZEL BİR İZOLASYON UYGULANMIŞTI

Bu durumda akıllara ‘Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişiler toprağa verilirken özel bir uygulama mı yapıldı?’ sorusu geliyor. Bilindiği gibi geçmişte birtakım bulaşıcı hastalık salgınlarında vefat edenler defnedilirken özel bir izolasyon uygulanmıştı.

NORMAL DEFİN İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Siyanürle ölümlerde de definlerde benzer bir özel uygulama yapılmıştı. Ancak belediyenin mezarlıklar müdürlüğü yetkililerinden öğrendiğime göre koronavirüsten ölümde defin sırasında özel bir izolasyon uygulaması yok. Normal ölümlerdeki uygulama yapıldı.