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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ünlü isimler de tedbir almaya başladı. Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen gala, tiyatro ve çeşitli dallardaki etkinlikler iptal edildi.

Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer koronavirüs tehlikesinin ardından Kıbrıs’taki sahne programlarını iptal etti.

Tiyatrocu Müjdat Gezen de, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Müjdat Gezen 60'ncı yıl galasını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Öte yandan İlker Ayrık'ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği 'Müstakbel Damat' filminin galası da iptal edildi.