Press Emblem Campaign'den (PEC) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının en çok Latin Amerika ülkelerinde etkili olduğu, Hindistan ve Bangladeş'teki "keskin tırmanışın" dikkat çektiği belirtildi.
1 Mart-30 Haziran 2020'de Kovid-19 nedeniyle 35 ülkede en az 186 gazetecinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, bunların üçte ikisinin görevi başında hastalığa yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada, haziran ayının salgın nedeniyle en çok gazetecinin yaşamını yitirdiği ay olduğuna dikkat çekilerek günde neredeyse iki gazetecinin öldüğü bu ayda, 59 gazetecinin yaşamını yitirdiğinin altı çizildi.
Kovid-19 nedeniyle ölen gazetecilerin sayısının çok daha yüksek olabileceği vurgulanan açıklamada, buna gerekçe olarak da test yaptırmayan ve ölüm nedenleri açıklanmayan gazeteciler gösterildi.
EN FAZLA CAN KAYBI LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE
PEC'in araştırmasına göre, Latin Amerika ülkelerinde 93, Asya'da 34, Avrupa'da 26, Afrika'da 19 ve Kuzey Amerika'da da 14 gazeteci virüs nedeniyle öldü. 37 gazetecinin hayatını kaybettiği Peru listede ilk sırada yer alırken, Brezilya'da 16, Meksika'da 14, ABD'de 13 ve Ekvador'da 12 gazeteci yaşamını yitirdi.
Pakistan'da 10, Bangladeş ve Hindistan'da 9'ar, Nijerya'da 8, İngiltere'de 7, Rusya ve Bolivya'da 5'er, Nikaragua ve Fransa'da 4'er, Kamerun, Dominik Cumhuriyeti, İtalya ve İspanya'da ise 3'er, Cezayir, Kolombiya, Mısır ve İsveç'te 2'şer, Afganistan, Avusturya, Belçika, Kanada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran, Japonya, Kazakistan, Fas, Panama, Güney Afrika Cumhuriyeti, Togo ve Zimbabve'de ise birer gazeteci hayatını kaybetti.
PEC ayrıca Kovid-19 dışında son 6 ayda 18 ülkeden 33 gazetecinin öldürülmesini kınadı.
Açıklamada, gazetecilere yönelik istatistiklerin ülkelerdeki gazeteci meslek kuruluşları, yerel medya ve PEC'in bağlantılarından toplandığı kaydedildi.
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