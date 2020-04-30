DHA

Antalya, Türkiye genelindeki 22 golf sahasının tamamı uluslararası standartlarda olan 14'üne ev sahipliği yapıyor.

Yılda 500 bin oyunla yaklaşık 120 bin kişinin golf için geldiği Belek bölgesindeki golf sahalarında bugünlerde ördek ve kazlar yürüyor.

Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, sezonun beklediklerinin altında geçtiğini, geçen sezon bugünlerde sahada 300 kişinin olduğunu ancak bugünlerde sahalara sessizliğin hakim olduğunu belirtti.

Yeni sezon için çimlere bakım yaptıklarını ve araçları dezenfekte ettiklerini söyleyen Kara, ''Sahamız hep hazır. Yarın açıp hemen hizmet verebiliriz. Açık alan olduğu için golfçüler içinde en az tehlikeli yerdir'' dedi.

Kara, golf sporunda koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kural değişikliklerine gittiklerini de vurgulayarak şöyle konuştu:

''Mesela golf deliklerinde bayrak bulunur. Atış yapılmadan önce bu bayraklar buradan çıkarılıyor. Artık bayrağa dokunmak yasak. Kum engeller vardı, orada tırmık olurdu kumu düzeltirdik. Artık o da düzeltilmiyor. Ayrıca her karşılaşma sonrası sporcular el sıkışırdı. El sıkışmayınca 'Küs müsünüz?' denirdi. Bu da artık olmayacak. Koronavirüs bitene kadar sahada hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Kurallarda güncelleme yaptık. Arkadaşının topuna dahi dokunmuyorsunuz."