Koronavirüs nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Bir tarafta virüsün korkunç etkilerine karşı tedbirli olunması gerektiğini savunan kişiler varken, diğer yanda 'Bana bir şey olmaz' diyerek hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atanlar var. Bunun en acı örneği Adana'da yaşayan Dr. Halit Yücel'in yaşadıkları... Her fırsatta maske takmanın önemine değinen Dr. Halit Yücel, gece gündüz çalışarak kendisini yetiştiren kişiyi, babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiğini açıklayarak isyan etti.
Dr. Yücel, koronavirüs nedeniyle babasını kaybettiğini duyurup, sosyal medya hesabından maske takmayanlara seslendi. Dr. Yücel, "Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce. Mesleğimin ilk yılında, bir salgın hastalık yüzünden canımın üstüne toprak attım az önce" dedi.
— Halit YÜCEL (@halityucell) August 17, 2020
PAYLAŞIMI YÜREKLERİ SIZLATTI
Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlatan Dr. Yücel, tam bir yıl önce "Doktor çıktım" paylaşımında bulunmuştu. 4 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Dr. Yücel, ailesinden de herkesin Covid-19'a yakalandığını dile getirmişti.
"AİLEMDE HERKES POZİTİF"
Dr. Halit Yücel, pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Covid polikliniğinde çalıştığını söyleyerek, "Covid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var" diyerek yine maske takmanın önemini vurgulamıştı ve "Maskesiz dolaşmayın" uyarısını eklemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Halit Yücel'in bu paylaşımını 'Yaşayandan Uyarılar' başlığıyla paylaşmıştı.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020
"CANIMIN ÜSTÜNE TOPRAK ATTIM"
Yoğun bakım servisinde yatan babası için immun plazma arayan Dr. Halit Yücel'den dün acı bir paylaşım geldi. Babasını kaybettiğini açıklayan Dr. Yücel, "Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce. Mesleğimin ilk yılında, bir salgın hastalık yüzünden canımın üstüne toprak attım az önce" dedi.
Yürekleri dağlayan bu paylaşıma binlerce kişiden destek geldi.
— Feyyaz erbaş (@erbasfeyyaz34) August 17, 2020
— Güneş Başak Demir (@gunesbasakdemir) August 17, 2020
— Deniz Dellalbaşı🇰🇿 (@Deno9825) August 17, 2020
— özge (@haklisinozgee) August 17, 2020
— Mustafauygun48 (@Mustafa93390957) August 17, 2020
— 𝓮𝓼𝓼✨ (@esraidizz) August 17, 2020
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