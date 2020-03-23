Koronavirüs nedeniyle Afrika'da 50 bin kadar Fransız mahsur kaldı

AA

AA muhabirinin Afrik.com sitesinden derlediği bilgilere göre, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan gelen kişilerce Afrika'ya yayılan koronavirüs nedeniyle kıta ülkelerinin salgınla mücadele kapsamında aldığı sert tedbirler ve yüksek bilet fiyatları on binlerce Fransız vatandaşının evlerine dönmesine engel oluşturdu.

Birçok Fransız turist ve iş adamının yaşadığı Senegal, Fas, Fildişi, Kamerun gibi Afrika ülkeleri, virüsün hızla yayılmasının hemen akabinde, Avrupa'dan gelenlerin karantinaya alınması, sokağa çıkma yasağı, sınırların kapatılması, uçuşların durdurulması da dahil çok sayıda önlem aldı.

- Kısıtlı sefer, fahiş bilet fiyatları

Uluslararası seferlerin durdurulacağının ilan edilmesiyle Afrika'ya sefer düzenleyen Air France başta olmak üzere, Avrupalı havayolu firmaları yolcu biletlerini fahiş fiyatlarla satışa sunmaya başladı.

İleri tarihli seferlerin iptal edilmesi ve kalan kısıtlı uçuşların bilet fiyatlarının yüksek olması nedeniyle evlerine dönmek isteyen çoğu Fransa vatandaşı kıtada kaldı.

Fransa, eski sömürgesi Senegal'e başta olmak üzere kıtaya birkaç tahliye uçuşu düzenlese de ulusal havayolu Air France'ın dönüş biletlerini 3 bin avrodan satışa çıkartması sebebiyle sadece maddi imkanı el verenler bilet alabildi.

Sahraaltı Afrika'nın birçok ülkesinde durumun buna benzer olduğu ifade ediliyor.

Sadece Fas, Fildişi Sahili ve Senegal'de sıkışıp kalan 20 bin, kıta genelinde ise 50 bin kadar Fransa vatandaşının bir an önce evlerine dönmeyi beklediği ifade ediliyor.

- Fransız ve İtalyanlara koronavirüs şüphesiyle yaklaşım

Diğer yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas Kralı 6. Muhammed'e Fransa vatandaşlarına iyi muamele gösterilmesi çağrısında bulunması, Fas'ta tepkiyle karşılandı.

Fas halkının Macron'un sözlerini tahkir edici olarak karşılamaları, ülkede kalan Fransızların endişelerini artırdı.

Bu arada, Afrika ülkelerinin devlet ve sağlık otoriteleri sık sık özellikle Fransa ve İtalya'dan gelenlere, koronavirüs salgını bitene kadar bulundukları yerlerden çıkmamaları, karantina kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Kıtanın bazı ülkelerinde ise halk, neredeyse her Fransız ve İtalyan'a koronavirüs şüphelisi gözüyle bakıyor.

Afrika halkının Avrupalıları virüs taşıdıkları gerekçesiyle suçlaması ve onlara şüpheyle yaklaşması kıtada mahsur kalan Fransızları ve Avrupalıları endişelendiriyor.

Senegal'in birçok yerinde halk gördüğü Fransız ve İtalyanlara "Bay Korona", "korona korona" şeklinde sesleniyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, tahliyelerin bir an önce halledileceğini belirtip, vatandaşlarına sabırlı olmalarını tavsiye etse de uçuşların olmaması nedeniyle Fransızların eve dönememe korkusu sürüyor.

Muhabir : Ekip