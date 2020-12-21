Koronavirüs mutasyonu İngiltere basınında!

İngiltere gazete manşetlerinde mutasyona uğrayan koronavirüse dair haberler yer alıyor.

Times gazetesi, "Avrupa kapılarını İngiltere'ye kapattı" manşetiyle yayımlanırken Daily Mirror İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın fotoğrafının üzerine, "Avrupa'nın hasta adamı" manşetini attı.

Daily Mail, "En kötü Noel, ızdırap daha sürecek gibi gözüküyor" manşetini, Financial Times gazetesi ise "Kontrolden çıkan Covid-19 mutasyonu kısıtlamaların aylarca kalması demek" manşetini kullandı.

Telegraph gazetesi İngiltere'de hükümetin zor bir yıl geçirdiğini; ancak 2021'in daha zor geçebileceğini belirtti.

Aşıların dağıtımı ve Brexit ile önümüzdeki 12 ayın İngiltere Başbakanı Boris Johnson için bir sınav niteliğinde olacağını belirten gazete, Noel'in de iptal edilmesiyle bakanların her yerden baskı gördüğünü aktardı.

Noel'in iptal edilmesiyle ailelerin parçalanması ve birçok kişinin Noel'e yalnız girmesinin Johnson üzerindeki baskının artmasına yol açtığı ifade edildi:

"Başbakanı gelecek yıl bekleyen çok karışık sorunlar var. Bunların başında virüsün kendisi geliyor. Virüsün daha kolay bulaşmasını sağlayan mutasyon ile Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hâlâ kapasitesinin aşılması riski ile karşı karşıya. Oxford Üniversitesi-AstraZeneca aşısının da onaylanması ile hızlanması beklenen aşı süreci, ülkenin lojistik kapasitesini ortaya koyacak. Özellikle ülkenin en çok etkilenen bölgelerinde ortaokullar başta olmak üzere kitlesel test uygulaması, hiç zaman kaybetmeden hayata geçirilmeli.

"Hayat normale dönmeye başladığında ise diğer sorular ortaya çıkacak. NHS'te tedavi görmek için 18 haftadan fazla bekleyen iki milyon insan ile ilgili bakanlar ne yapacak? Covid'in okullarda yol açtığı öğrenme kaybı ile ilgili ne yapılacak?"

Yazıda, Johnson'ın nasıl bir başbakan olarak tarihe geçeceğini 2021 yılının belirleyeceği yorumu da yapılıyor.

BBC Times gazetesi, "Avrupa kapılarını İngiltere'ye kapattı" manşetiyle çıktı.

"NOEL YALNIZ AMA GÜVENLİ OLACAK"

Times gazetesi ise mutasyona uğramış virüsün kurallarda değişikliğe yol açtığını, halkın cesaret, fedakârlık ve dayanışma ile yanıt vermesi gerektiğini kaleme aldı.

Gazete, Johnson'ın Noel kutlamalarını askıya alması kararının doğru olduğunu aktardı:

"İşin özü hükümetin çok fazla bir şansı yoktu; ya sokağa çıkma kısıtlamaları ve seyahat yasağı uygulayacaktı ya da Ulusal Sağlık Sistemi bu karmaşayla dolup taşacaktı. Başbakan geçen hafta iyimserliğinin siyasi yargısının önüne geçmesine neden oldu, Keir Starmer'ın (İşçi Partisi lideri) Noel'e kısıtlama getirilmesi çağrısına karşı çıktı.

"Ancak bu belirsizlik için Johnson suçlanmamalı. Ülkenin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu (Sage) üyeleri bile bu bilinmeyen pandemiyle nasıl mücadele edeceklerinden emin olamadı. Ancak Johnson'ın da dediği gibi sorumlu bir hükümet gerçekler değiştikçe kararlarını da değiştirendir."

İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda ve aylarda büyük bir çaba harcaması gerektiğini belirten Times gazetesi, Noel'in yalnız olmasına rağmen güvenli geçeceğini vurguladı.

News that European countries are banning passengers travelling from the UK because of a new variant of coronavirus dominates Monday's papers. The Guardian says France's ban on passenger and human-handled freight transport from the UK could have a "devastating" effect on supply chains, according to the Road Haulage Association. Meanwhile, senior Conservative MPs have reacted angrily to the timing of lockdown, with some accusing Prime Minister Boris Johnson of delaying a move to put millions of people in London and the south-east of England into tier four measures in a bid to avoid parliamentary scrutiny.

"GEÇ KALINDI"

Guardian gazetesi ise Başbakan Johnson'ın daha önceden harekete geçmesi gerektiğini savundu:

"Covid vakalarındaki yükselişin neden kaynaklandığını tam olarak bilmesi mümkün olmasa da bakanları bir haftadır bir şeylerin yanlış gittiğinin farkındaydı. Salı günü British Medical Journal ve Health Service Journal dergileri, durumun bu şekilde devam etmesi takdirinde Noel'de planlanan kısıtlamaların devreye sokulmaması halinde bile yılbaşında hastanelerde 19 bin Covid hastasının olacağını tahmin ediyordu; ki bu da nisan ayındaki birinci dalganın zirvesiyle aynı rakam."

Muhafazakar Parti'den Sağlık Bakanı Matt Hancock'a istifa etmesi için çağrıların olduğunu belirten Guardian, kabiliyetin önemli olduğunu ancak bunun Johnson'da bulunmadığını aktardı.

"Yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkmasını engellemenin en önemli yolunun virüsün yayılmasının engellemesi olduğunu" belirten gazete, bu yıl üçüncü defa hükümetin gerçeklerle yüzleşmekten kaçınarak harekete geçmekte geç aldığını belirtti.

Gazete, "Bu geç kalışlar hem binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yok açtı hem de kurallara uyulması için gerekli olan devlet güveninin de parçalanmasına yol açtı. Bunların hepsi aşı dağıtımı yeni bir umut sunarken hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

Guardian gazetesi Johnson'ın daha verimli bir test ve takip sistemi yaratması, insanların kendilerini karantinaya alması için yeterli destek sistemini oluşturması, okulların daha güvenli bir hale getirilmesi için bir plan geliştirmesi gerektiğini aktardı.

Hükümetin daha akıllıca kurallar getirmesi takdirinde polisleri tren istasyonlarına göndererek insanların seyahat etmesini kısıtlamak gibi 'saçma' yöntemlere girmesine gerek kalmayacağını belirten gazete, iyi niyetin resmi kabiliyetsizlik yüzünden yok olduğunu aktardı.