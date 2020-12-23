Koronaviürs mutasyon haberi sonrası gözler bir anda İngiltere'ye çevrildi. İngiltere Başbakanı Boris Jhonson tarafından mutant covid-19'un yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bilgisinin paylaşılmasının ardından tüm dünya alarma geçti. Türkiye de dahil birçok ülke İngiltere ile seyahati yasakladı. Peki, korona aşısı mutasyon karşısında etkili olacak mı? Türkiye ve dünyada koronavirüs mutasyon haberi sonrası hangi önlemler alındı? İşte merak edilen detaylar...

İLK AÇIKLAMA JHONSON'DAN GELDİ!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını, bu türün diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığını açıkladı. Bu sebeple, Londra ve çevresinde Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istedi.

KAPILAR KAPANDI!

İngiltere'de koronavirüs mutasyonu sonrası ülkeler birer birer İngiltere'ye uçuşları durdurma kararı aldı. Mutasyona uğrayan yeni virüs sebebiyle İngiltere'ye uçuşları durduran ülkeler arasında, Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve İrlanda bulunuyor. Öte yandan, AB nasıl hareket edeceklerini belirlemek için kriz toplantısı yapacağını açıkladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Koronavirüs mutasyon haberleri sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklamalar geldi. Yapılan açıklamlarda mutasyonla ilgili gelişmeler sadece İngiltere değil tüm dünyada yakından takip edildiği İngiltere'deki durumla ilgili de İngiliz makamlarıyla yakın temasta olunduğu söylendi.

SOSYAL MEDYADA "COVİD-20" TREND OLDU!

Koronavirüs mutasyon haberleri tüm dünyada panikle takip ediliyor. Yaşnana gelişmeler ise sosyal medyada "COVID-20" ismiyle trend oldu. Sosyal medya kullanıcıları koronavirüs mutasyon haberleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini "COVID-20" etiketiyle tüm dünyada paylaşmaya başladılar.

KORONA MUTASYONU AŞIYI ETKİLER Mİ?

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya ismini duyuran Alman BioNTech şirketinin kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında açıklama yaptı. Şahin, geliştirdikleri aşının etkili olacağına emin olduklarını söyledi.

İNGİLTERE'DEN GELENLER İZOLASYONA ALINDI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu sonrası İngiltere'den Türkiye'ye gelen 4 bin 603 kişinin izolasyona alındığını açıkladı.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda koronavirüs vaka sayılarının, İngiltere'den yayılan koronavirüs mutasyonu, aşı çalışmaları gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.