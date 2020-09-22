Koronavirüs: Madrid'de yüz binlerce kişiye 'Zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmayın' çağrısı

İspanya'nın başkenti Madrid'in bazı bölgelerinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınan önlemler artırılıyor. 850 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelerde zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlamaları başlatıldı.
Yerel yönetim, vaka artışlarının hız kazandığı bölgelerde Pazartesi gününden itibaren yeni kısıtlamalar getirdi.
Son iki haftada İspanya'da Covid-19 vakalarının sayısı 122 bini aştı. Bunların üçte biri Madrid'de görüldü.
100 bin kişi başına düşen vaka sayısı İspanya çapında 259, Madrid'de ise bu rakam 659. Kentin bazı bölgelerde bu oranının şehir ortalamasının iki katı olduğu belirtiliyor.
Halen 100 bin kişi başına vaka sayısı İngiltere'de 59, Fransa'da 166, İtalya'da ise 33.
Madrid Yerel Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Cuma günü yaptığı açıklamada, salgında ikinci dalgayı önlemek amacıyla başkent ve çevresinde 850 bin kişinin yaşadığı 37 semtte 21 Eylül'den itibaren kısıtlama önlemleri alınacağını söylemişti.
Ayuso bu tedbirlerin ülke çapında karantinayı önleme amacı taşıdığını, aksi halde "ekonomik felaket" yaşanacağını vurgulamıştı.
Yeni önlemler, kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde yaşayanların sadece iş, eğitim, hukuki ve tıbbi zorunluluklar gereği bu bölgelere giriş ve çıkışı, altı kişiden fazla insanın bir araya gelmemesini, parkların kapatılmasını öngörüyor.
İspanya, 640 bini aşkın vaka sayısı ile Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke oldu. Ülkede can kaybı ise 30 bini aştı.
Madrid Yerel Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "yükselen salgın eğrisini düzleştirmek" amacıyla ortak bir strateji belirlemek üzere bugün bir görüşme yapacak.
İspanya genelinde hastane yataklarının yüzde 8,6'sında Covid-19 hastaları tedavi görüyor. Madrid'deki hastanelerde ise bu oran yüzde 21'e ulaştı. Bölgedeki iki hastanede yoğun bakım servisinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtiliyor.
Öte yandan, Madrid Yerel Yönetimi Başkanı Isabel Diaz Ayuso'nun, koronavirüs vaka sayılarının artışında "göçmenlerin yaşam tarzını ve nüfus yoğunluğunu" sorumlu tutan açıklamaları tepki topladı.
Pazar günü yapılan gösterilerde "Birlik!", "Sağlık hizmetleri!", "Ayuso istifa!" sloganları atıldı; "Vallecas getto değil", "Ayrımcılığa hayır" ve "Sınıf temelli önlemlere hayır" yazılı pankartlar taşındı.
Kısıtlamaların uygulanacağı 37 bölgenin 12'sinde yapılan gösterilerde, salgına karşı alınan önlemlerin sosyoekonomik açıdan ayrımcılık doğurduğuna dikkat çekildi.
Madrid'in en yüksek vaka sayısının görüldüğü Vallecas mahallesinde yaşayanlar: sağlık sisteminin kilitlendiğini ve kısıtlamalar yüzünden maaşlarından da olacaklarını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!