Koronavirüs: Machu Picchu harabeleri, 7 aydır mahsur olan Japon turist için ziyarete açıldı

Peru devleti, Covid 19 önlemleri nedeniyle aylardır kapalı olan Machu Picchu harabelerini tek bir turist için açtı. Japon turist, harabeleri görmek üzere geldiği ülkede neredeyse 7 aydır mahsur durumdaydı.
Jesse Takayama isimli turist Mart ortasından bu yana, harabelerin yakınındaki Aguas Calientes'te kalıyordu.
Yaptığı başvuru özel olarak değerlendirildi ve Takayama'ya izin verildi.
Peru Kültür Bakanı Alejandro Neyra, özel izinle gerçekleşen ziyarete ilişkin olarak, "Machu Picchu'yu görme hayali ile Peru'ya gelmişti. Ülkesine dönmeden önce hayalini gerçekleştirebilmesi için park müdürümüzle birlikte alana girdi" dedi.
Cumartesi günü gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak bir video kaydeden Takayama, "Bu gerçekten inanılmaz. Teşekkürler" mesajını iletti.
Japon turistin, Machu Picchu ziyareti için en başta Peru'da yalnızca birkaç gün kalmayı amaçladığı da belirtiliyor.
Kültür Bakanı Neyra, Kasım ayından itibaren alanının yerli ve yabancı turistlere açılacağını da kaydetti.
Neyra, Machu Picchu'nun yüzde 30 kapasite ile ziyarete açılacağını, pandemi şartlarına göre hareket edeceklerini söyledi.
Alan 16 Mart tarihinden bu yana turistlere kapalı bulunuyor.
Machu Picchu, Latin Amerika'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri.
Antik kentin kapalı kalması, Peru'nun turizm gelirinden gün başına bir milyon dolar kaybetmesi anlamına geliyordu.
Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri kabul edilen İnka uygarlığı şehri Machu Picchu'nun tarihi 15. yüz yıla uzanıyor.
Merdivenlerle birbirine bağlana yapı 2 bin 430 metre yükseklikte konumlanmış durumda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!