"Koronavirüs korkusu yüzünden rutin kontrol ve önemli şikayetlerinizi ihmal etmeyin" uyarısı

AA

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta açıklandığını hatırlatarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüslü hastalar için ayrı bölüm, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi hazırlandığını söyledi.

Hastanede 3 hafta önce Kovid-19'lu hasta sayısının 225 olduğunu ve yoğun bakımda 35 Kovid-19'lu hasta yattığını kaydeden Kutlubay, "Bugün itibarıyla koronavirüslü hasta sayımız 100. Yoğun bakımda da koronavirüs nedeniyle 18 hastamız yatıyor. Şimdiye kadar Kovid-19 teşhisi konulmuş 870 hastayı iyileştirdik ve taburcu ettik. Ancak 55 hastayı da kaybettik." dedi.

Hastanedeki diğer polikliniklerin hastalara hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Kutlubay, şöyle konuştu:

"Hiçbir polikliniğimizi kapatmadık, sadece poliklinik sayımızı azalttık. İş yükümüzü azaltmak, sağlık çalışanlarına bulaşı engellemek, hastaların da hastane içerisinde Kovid-19 kapmalarını engellemek için 'poliklinik sayısını yüzde 30 azaltalım. Acil, kardiyoloji ve kanser cerrahisi haricinde diğer ameliyatları da öteleyebildiğimiz kadar öteleyelim.' dedik. Şu anda hastanemizde 100'ü Kovid-19 tedavisi gören, toplam 400 hasta yatıyor. Poliklinikteki yüzde 30'luk azaltmayı kaldırmayı düşündük ancak randevu sisteminin dolmadığını fark ettik. Branşlara verilen kotalar zaten dolmuyor. Randevu alan hastaların bir kısmı da hastaneye gelmiyor. Kovid-19 salgını başlamadan önce polikliniklerimizde günde en az 5 bin hastaya bakardık, şu anda 1200-1500 hasta geliyor. Hasta sayısının artmasına bağlı olarak poliklinik sayılarını eski haline getirmeyi de planlıyoruz. Ancak birden bire artırıp, gelen hastaların hastanedeki virüs yüküne maruz kalmalarını ve sağlık çalışanlarına bulaşı engellemek istiyoruz."

Acil vakaları, kalp kriziyle gelen hastaları, kardiyovasküler ve kanser cerrahilerinin ötelenmediğinin altını çizen Kutlubay, iş yükünün artmaması için basit kitlelerin, yağ bezelerinin çıkarılması ve estetik cerrahi gibi birkaç ay bekleyebilecek ameliyatların ertelendiğini anlattı.

- "Rutin kontroller aksatılmamalı"

Kutlubay, koronavirüs bulaşma endişesiyle bazen kişilerin hastaneye gitmeye çekindiğine değinerek, şunları ifade etti:

"Ateşi çok yükselen, göğüs ağrısı, sol kola vuran ağrı, kalp sıkışması, ağızdan kan gelmesi, büyük abdestte kanama olması, idrarından kan gelmesi, şiddetli karın ağrısı gibi şikayeti olan hastaların evde kalmadan, koronavirüs bulaşması endişesine kapılmadan acile başvurmaları gerekiyor. Evde kalp ağrısı geçirip koronavirüs kapma korkusuyla hastaneye gitmediği için evde vefat eden hastalar da duyuyoruz. Doktorların belli rutinlerde kontrole çağırdığı kanser tanısı almış, kanseri yayılmış, metastaz yapmış, kanser tedavisi gören, yakalandığı ölümcül bir kanser hastalığını atlatan; kalp krizi geçiren, kardiyoloji kontrolü olan, stent takılmış; şekeri değeri yükselen hastalar mutlaka kontrol zamanlarını aksatmadan hastaneye gitmeli."