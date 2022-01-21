Koronavirüs kaynaklı ölümler açıklananın milyonlarca kez üstünde!

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Dünyanın en saygın bilim dergisi Nature'da David Adam tarafından kaleme alınan makaleye göre, dünyada koronavirüs sebebiyle kaydedilen ölümler açıklanandan milyonlarca kez fazla.

Ülkeler 2 yıl içinde koronavirüs kaynaklı 5 milyona yakın can kaybı açıkladı ancak küresel ölçekte gerçek can kaybının açıklanın 2 ila 4 katı üzerinde olduğu ifade ediliyor.

1 Kasım 2021'de açıklanan resmi verilere göre, dünyada 5 milyonu aşkın kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bugünlerde bu sayı 5 buçuk milyonu aştı. Ancak David Adam'ın makalesine göre, salgın sürecinde açıklanandan çok daha fazla kişi hayatını kaybetti.

Bilim insanları, bu konudaki bazı resmi verilerin kusurlu olduğunu buldu. 100'den fazla ülke,

beklenen veya gerçek ölümler hakkında güvenilir istatistikler toplamadı.

Demograflar, veri bilimciler ve halk sağlığı uzmanları, pandemi döneminde ölüm tahmini için belirsizlikleri daraltmaya çalıştı. Akademisyenler, gazeteciler, evleri dolaşarak yaptıkları anketler, mezarlıklardan aldıkları uydu görüntüleriyle küresel tahmin çıkarmaya çalışan bir bilgisayar modellemesi kullandı.

"ÖLÜM SAYISI 12 MİLYON İLA 22 MİLYON ARASINDA"

Economist dergisinin hesaplamasına göre, ölüm sayıları açıklananın 12 milyon ila 22 milyon üzerinde bu da resmi verilerin 2 ila 4 katına denk geliyor.

Resmi verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 5 milyonun üzerinde. Economist'in modeline göre, can kaybı sayısı 12 milyon ila 22 milyon arasında. Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü'ne (IHME) göre ise 9 milyon ila 18 milyon arasında.

California Üniversitesi'nde demograf olan Andrew Noymer, ölümleri saymanın yollarını ararken, pandemi ve gerçek zamanlı ölüm rakamlarına dayanan demografik bir eksikliği vurguladı: Birçok ülke basitçe bunu yapmıyor. Doğumlar, ölümler ve diğer hayati istatistikler hakkında iyi veriler

toplayın. Demograflar sorunun bir parçası oldu, çünkü 60 yıldır bu konuya yardımcı oluyoruz. Kesin verilerin yokluğunda demografik oranları tahmin etmek için her türlü tekniği geliştirdik." dedi.

Bu sebeple koronavirüs kaynaklı gerçek ölüm oranının her zaman tartışmalı olabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Noymer, "Hala 1918 grip salgınında kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz, ancak bir sonrakinde kaç

kişinin öleceğini oldukça iyi bileceğimizi düşünmüştüm, çünkü modern dünyada yaşıyoruz. Ama bunu şu an yapamıyoruz ve bu bir demograf olarak benim için üzücü." ifadelerini kullandı.