20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1590 artarak 40 bin 690'a ulaştı.
ABD'yi 200 bin 210 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya ve 154 bin 98 vakayla Fransa takip ediyor.
NEW YORK SALGININ MERKEZİ
ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.
Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 882 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 980 hasta ise iyileşti.
Ülke genelinde 115 bin 990 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.
KISITLAMA KARŞITI EYLEMLER SÜRÜYOR
ABD' salgının merkezi konumuna gelmişken, bazı eyaletlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için ''evde kal'' talimatlarına rağmen protesto gösterileri düzenlendi.
Texas'taki protestoların ardından, Colorado, Montano, Arizona'nın da aralarında bulunduğu Trump destekçilerinin çoğunlukta olduğu eyaletlerde, göstericiler koronavirüs salgını için alınan önlem ve kısıtlamaların kaldırılması için sokaklara çıktı.
''Evde kal'' talimatlarına rağmen protestolara katılan göstericilerin çoğunun maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkati çekti.
Salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışmalarının sürdüğü ABD'de, Trump, önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor.
Trump'ın kısıtlamaların kaldırılması konusunda valiler ile sık sık görüştüğünü ve önlemlerin aşamalı, güvenli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini söylemesine rağmen, Twitter'da protestoculara destek veren paylaşımı ve bazı eyaletlerin kısıtlamalar konusunda ileri gittiği açıklaması eleştirilere neden oldu.
ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
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