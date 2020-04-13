Koronavirüs: Kaptanı 'Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor' dediği için görevden alınan Amerikan uçak gemisinden bir asker koronavirüs sonucu öldü

ABD Donanması, USS Theodore Roosevelt adlı savaş gemisinde görev yapan bir askerin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece bu asker, gemide görev yaparken Covid-19 yüzünden yaşamını yitiren ilk asker oldu.

Denizci koronavirüs pozitif çıktıktan sonra geminin karantinaya alındığı Guam adasındaki bir evde izolasyona alınmıştı, 9 Nisan'da tedaviye yanıt vermediği, 13 Nisan'da da hayatını kaybettiği açıklandı.

Gemideki en az 585 denizcinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı'na mektup yazarak Guam adasında koronavirüs karantinasına alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını isteyen ve "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" diyen uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alınmıştı.

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili Thomas Modly gemi komutanının "muhakeme hatası" yaptığını savunmuştu.

Modly, Crozier'in mektubunu medyaya sızdırdığı için görevinden alındığını belirterek "Donanmanın, hükümetin işini yapmadığı izlenimini uyandırdı. Bu doğru değil" dedi.

Crozier gemiden ayrılırken askerlerin ismini bağırarak tezahürat yaptığı ve alkışladığı görülmüştü.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1246202206250033152?s=20

Crozier'in görevden alınmasına kamuoyundan tepki gelmesi üzerine Modly de özür dileyerek istifa etti.

Kaptan Crozier, Pentagon'a 30 Mart'ta gönderdiği mektubunda mürettebatın dar bir alanda yaşamak zorunda kalması nedeniyle personel arasındaki koronavirüs vakalarının hızla yayıldığını belirtmişti.

Crozier, hasta olmayan personelin gemiden çıkarılarak tecrit edilmesini istemişti.

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