Koronavirüs yaşamın her alanında etkisini sürdürüyor. Somut sonuçları artan vakalar, ölenler, hastanede tedavi altına alınanlar, toplumsal yaşamda uygulanan kısıtlamalar biçiminde görülüyor. Ancak görünmeyen bir yanı daha var bu sürecin: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği.
Pandemide toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne kadar derinleştiğini ortaya koymak için farklı çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri UN Women Türkiye tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'de koronavirüs Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi adını taşıyan araştırmaya göre pandemi sürecinde erkeklere göre işini kaybeden kadınların oranı %32 daha fazla oldu. İşveren kadınlar erkeklere göre %100 daha fazla iş yerlerini kapatmak durumunda kaldı. Ücretsiz izin kullanma oranı kadınların erkeklere göre %42 daha fazla. Ev temizliği ve bakım işlerinde kadınların iş yükü erkeklere oranla %65 arttı. Yemek pişirme ve servis etme oranı ise %150 kat daha fazla oldu. Bu süreçten kadınlar erkeklere göre duygusal ve psikolojik olarak %10 daha fazla etkilendi.
Bu konuda bir başka araştırmayı gerçekleştiren UNDP araştırma notuna göre, salgın döneminde ilan edilen evde kalma tedbirleri nedeniyle erkeklerin ve kadınların ücretsiz iş yükü arttı. Araştırma bir başka gerçeği de çarpıcı biçimde ortaya koydu: O da kadınların ücretsiz emek harcayarak yaptıkları işler erkeklerin yaptıkların 4 kat daha fazla.
Aynı araştırmanın verilerine göre ücretli ve ücretsiz toplam iş yükü açısından erkeklerin çalışma sürelerinin günlük ortalama 1,2 saat azalıp 4,3 saate inerken; kadınların toplam çalışma sürelerinin günde bir saat artarak günde 5,5 saate ulaştı.
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