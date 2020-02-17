Koronavirüs: Japonya'da karantina altında tutulan gemideki ABD'liler ülkelerine dönüyor

17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'da Covid-19 adlı koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan Diamond Princess gemisindeki çok sayıda ABD'li tahliye edildi.
Yolcular ABD hükümetinin sağladığı uçaklarla Tokyo Haneda Havalimanı'ndan ülkelerine doğru yola çıktı.
3 Şubat'tan bu yana karantinada tutulan gemide 400 civarı ABD'li vardı.
Bunlardan en az 40'ında virüs tespit edildi. Bu kişiler Japonya'da tedavi altında.
Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantinaya alınan gemide 3 bin 700 kişi vardı.
Gemi, Hong Kong'da inen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.
Pazar günü gemideki hasta sayısını açıklayan Japon yetkililer, sayının 70 artarak 355'e çıktığını duyurdu.
ABD'nin gönderdiği uçaklara kaç kişinin bindiği bilinmiyor.
Uçakların ABD Hava Kuvvetleri'ne ait üslere inmesi bekleniyor.
ABD'liler ülkelerine döndüklerinde 14 gün daha karantinada tutulacak.
Japonya'daki iki haftalık karantinanın ardından ülkelerinde de bir o kadar süre karantinaya alınmak istemeyen bazı ABD vatandaşları, ülkelerine dönmektense gemide karantinanın kaldırılacağı 19 Şubat tarihine kadar beklemeye karar verdi.
Japon hükümeti gemideki her yolcu kamarası başına bir iPhone düşecek şekilde 2 bin iPhone'u gemiye gönderdi.
Bu adımın amacı ise kullanıcıları doktorlar, eczacılar ve akıl sağlığı danışmanları ile iletişime sokmak.
Japonya'nın geliştirdiği bu uygulama, Japonya'dan alınan telefonlar dışındaki telefonlara yüklenemiyor.
Öte yandan Çin'deki Covid-19 vakalarının sayısı da 2 bin 48 arttı. Bunların 1.933'ü hastalığın ilk olarak görüldüğü Hubei eyaletindeydi.
Ülke genelindeki vaka sayısı ise 70 bin 500'ü aştı.
https://www.youtube.com/watch?v=ly4wOhPZP5Y&feature=youtu.be
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!