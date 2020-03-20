Koronavirüs: İtalya'nın Bergamo kentinde morglarda yer kalmadı, cenazeler askeri araçlarla taşınıyor

20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs ölümlerinin 3 bine yaklaştığı, vaka sayısının da 35 bini geçtiği İtalya'da salgından en ağır etkilenen kent olan kuzeydeki Bergamo'da cenaze işlemlerine yetişilemiyor. Dün akşam cenazeler askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı.
Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo kentinde mezarlık yakınında dizili askeri araçların görüntüleri bugün birçok İtalyan gazetesinde yer aldı. Bergamo'da ölümlerin ve cenaze yakma işlemi (kremasyon) için bekleyen tabut sayısının son günlerde çok artması nedeniyle 65 tabut bu işlem için başka kentlere götürüldü.
https://twitter.com/tweertweet/status/1240562962777223168
İtalyan basını, Bergamo'da hem kremasyon fırınının hem de morgun cenaze kapasitesini çok aştığını yazdı.
İtalya'da kremasyon, yaygın olarak başvurulan bir cenaze işlemi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cenaze törenlerinin de yasaklanması nedeniyle cenaze işlemleri, çok az kişinin katılımıyla yapılabiliyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının karantina altında olduğu durumlarda ise cenazeler aile üyeleri olmadan mezarlıklara götürülüyor.
İtalya'da ülke genelindeki 2978 ölümün 1959'u Lombardia bölgesinden. Ülke genelindeki 35 binden fazla vakanın yaklaşık yarısı da yine bu bölgede bulunuyor.
Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Lombardia'daki 12 vilayetten biri olan Bergamo'da düne kadar 4305 vaka tespit edildi. Kentte yalnızca son 24 saat içinde 93 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori ise gerçek ölü sayısının resmi rakamların çok üzerinde olduğunu söyledi.
Bergamo'daki hastanelerde görev yapan doktorlar, virüsün sağlık görevlileri arasında da çok yaygın olduğu uyarısında bulundu. Bergamo Tabipler Birliği Başkanı Guido Marinoni önceki gün yaptığı açıklamada, "Bergamo'daki 600 aile hekiminden 118'i hasta. Bir meslektaşımız da 65 yaşında hayatını kaybetti" dedi.
Marinoni, kentteki yaşlılar arasında ölüm oranının yüksek olduğuna dikkat çekerek "Artık morglarda cenazelere yer kalmadı. Bu bir kıyamet senaryosu gibi" diye konuştu.
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