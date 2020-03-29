Koronavirüs: İtalya'da 102 yaşındaki Covid-19 hastası 'Lina Nine' iyileşti

29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgınında ölü sayısının 10 bini geçtiği İtalya'da, 101 yaşında iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki Italica Grondona'nın da iyileşerek taburcu edilmesi sevinç yarattı.
Kuzeydeki Cenova kentinde yaşayan 1917 doğumlu Italica Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi.
Geçen hafta da, Rimini kentinde Signor P (Bay P) olarak anılan 101 yaşındaki bir hastanın taburcu edildiği haberi umut sembolüne dönüşmüştü.
"Nonna Lina" (Lina Nine) olarak anılan Grondona, kalp sorunlarıyla Cenova San Martino Hastanesi'ne gittiğinde hafif koronavirüs semptomları da gösteriyordu. Yapılan testler, Nonna Lina'nın koronavirüs taşıdığını gösterdi.
İtalyan basınındaki haberlere göre, doktorları Nonna Lina'nın özel bir tedavi uygulanmaksızın "neredeyse kendi kendine iyileştiğini" söyledi. İtalyan devlet kanalı Rai News, doktorların da Nonna Lina'nın iyileşme sürecinden etkilendiğini ve bu vakayı incelemeye aldıklarını belirtti.
Cenova kentinin içinde yer aldığı Liguria bölgesi yönetimi de Nonna Lina'yı "bir umut sembolü" diye niteledi. Liguria Bölge Başkanı Giovanni Toti, sosyal medyada yayımladığı mesajda, "Nonna Lina hepimiz için bir umut sembolü oldu" dedi.
https://www.facebook.com/giovatoti/photos/a.1420354864878556/2599929020254462/?type=3&theater
Toti, telefonda görüştüğü Nonna Lina'nın hastanede iyi tedavi gördüğü için teşekkür ettiğini söyledi ve "Bu aynı zamanda, yaşa bakılmaksızın herkesin nasıl tedavi edildiğinin örneğidir" diye yazdı.
Liguria Bölge Başkanı Toti, hikayesi tüm dünyada yayılmaya başlayan Nonna Lina'nın "ölümsüz" olarak anıldığını da söyledi
Toti, Nonna Lina'ya "Tarihimizin güzel bir sayfasısın" diye seslendi.
Nonna Lina'nın iyileşmesi sosyal medyada da "Bu gerçekten de umut ve güven verici bir hikaye", "Güzel haberler kalbe iyi geliyor" gibi yorumlar aldı.
İtalya'nın Rimini kentinde bir hafta boyunca tedavi gördükten sonra taburcu olan 101 yaşındaki Signor P'nin hikayesi de İtalyan basınında "insanlığın pes etmeyişinin vücut bulmuş hali", "umut veren bir hikaye" gibi ifadelerle yer almıştı.
Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Gloria Lisi, "Son haftalarda her gün özellikle de yaşlıları vuran bu virüsle ilgili haberlere üzülürken, 100 yaşın üzerindeki biri hepimize gelecek için umut verdi" demişti.
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybeden 6800 kişi üzerinde yapılan demografik analizler, ölümlerde yaş ortalamasının 78 olduğunu gösteriyor. Ölümle sonuçlanan vakalarda kadınların oranı ise yüzde 29.6.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!