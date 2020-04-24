Koronavirüs: İsveç'in 'sürü bağışıklığı stratejisi' işe yarıyor mu?

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İsveç hükümeti, koronavirüsle mücadelede hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinden farklı bir strateji izliyor. Ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor; restoranların ve barların gerekli hijyen kurallarına uymaları koşuluyla açık kalabileceklerini açıklanırken, okullar da tatil edilmedi. Hükümet tam olarak adlandırmasa da İsveç'in 'sürü bağışıklığı' stratejisi izlediğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla.

Ülkedeki can kayıpları artarken, 22 İsveçli bilim insanı hükümete bir mektupla çağrıda bulunarak, stratejisini gözden geçirmesini istedi.

Stratejinin mimarı Epidemiyolojist Anders Tegnell ise ölümlerin yarısının yaşlıların kaldığı bakımevlerinde gerçekleştiğini, bir yıl sonra ülkesindeki ölüm oranının diğer ülkelerle aynı seviyede olacağını savunuyor.

BBC'nin uluslararası muhabiri Gabriel Gatehouse, Newsnight programı için İsveç'e gitti ve ülkenin koronavirüs stratejisinin işe yarayıp yaramadığını araştırdı.

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