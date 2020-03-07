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İETT Genel Müdürlüğü, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde “Emekliler Buluşması” düzenledi. Yaklaşık 600 İETT emeklisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla kahvaltıda buluştu.

“CORONAVİRÜS TİMİ”Nİ TANITTI

İmamoğlu’nun Yenikapı’daki ikinci etkinliği ise “Corona Hijyen Tanıtım Etkinliği” oldu. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İBB olarak, son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü dahil olmak üzere, her türlü virüse karşı önlem amaçlı hizmet verecek, mobil hijyen filosunu tanıttı.

Corona virisünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ciddi bir tehdit olarak kabul edildiğini belirten İmamoğlu, “Biz, İBB olarak, özellikle son birkaç haftada Coronavirüs salgını ile ilgili çeşitli tedbirler almaya ve ekiplerimizi hazırlamaya başladık.

"KONUYU HASSASİYETLE İZLİYORUZ"

Coronavirüs vakaları ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren, Sağlık Daire Başkanlığı’mız konuyu büyük bir hassasiyetle gündemine aldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları anlık olarak takip edilmeye, İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu İstanbul Tabipler Odası ve konuyla ilgili akademisyenlerle görüş alışverişi içinde süreci anlamaya, hazırlık yapmaya ve yönetmeye başladık.

Gelişmelere bağlı olarak, Sağlık Daire Başkanlığı’mız, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’müz bünyesinde koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli merkezlerimizde sağlık hizmetleri yürütülmesi talimatları verdim” dedi.

İETT OTOBÜLERİNDE 420 PERSONEL

Toplu taşıma araçları ve kapalı alanlar başta olmak üzere, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında tedbirler almak ve bu tedbirlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla bir eylem planı hazırladıklarını kaydeden İmamoğlu, yapılacak çalışmaları şu sözlerle dile getirdi:

“Metrolarda 100 kişi ile temizlik ve hijyen çalışmalarını 3 düzeyde gerçekleştiriyoruz: Öncelikle kaba temizlik yapıyoruz. Her gün koltuklar ve taban temizliğini deterjanla yapıyoruz. Ardından detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyoruz. Haftada bir gün tüm yüzeyler uygun deterjanlarla temizlenmektedir. Ve nihayetinde ayda bir kez havalandırma filtreleri ve boruları dahil deterjanla tüm aksamları temizliyoruz. İETT otobüslerinde ise 420 personeli temizlik ve hijyen ile olarak görevlendirdik.

MOBİL DEZENFEKSİYON EKİPLERİ

Otobüslerimizin iç ve dışı deterjan uygulanarak günlük olarak temizleniyor. Metrobüs istasyonları da benzer şekilde daha sık aralıklarla yıkayıp temizlenmeye başladık. Ortalama üç ayda bir kez detaylı bakım temizliği çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma özenli bir biçimde tüm yüzeylerin deterjanla temizlenmesi ve dezenfeksiyon işlemlerini kapsamaktadır. Bunlara ek olarak toplu ulaşım hizmetlerinde merkezi peronlarda Otobüs AŞ. iştirakimiz üzerinden, mobil dezenfeksiyon ekipleri oluşturduk."

YOĞUN ŞEKİLDE TEMİZLİK VE HİJYEN

İmamoğlu şöyle devam etti: “Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde 44 metrobüs istasyonunda toplamda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirdik. Yoğun nüfusun olduğu kültür merkezleri, ana hizmet binaları, İSMEK eğitim birimleri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim noktaları, kütüphaneler, Darülaceze Müdürlüğü binaları gibi toplam 700 bin metrekareyi bulan kapalı alanlarımızda ise yoğun şekilde temizlik ve hijyen uygulamalarına başlıyoruz.

SAHADA 7/24 TEMİZLİK YAPACAK

Bugün burada özel olarak giydirilmiş 18 aracımızı ve 18 görevlimizi görüyorsunuz. Özel olarak hazırladığımız bu 18 araçta toplamda 36 dezenfeksiyon personeli ve ekipleri koordine edecek 3 ekip sorumlusu 7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapacak. Belediyemizin kapalı alanları dışında Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan cami, cemevi, kilise ve sinagog gibi tüm ibadethanelerde de dezenfeksiyon işlemlerine başlayacak ve koruyucu tedbirleri yaygınlaştıracağız.”

“DAHA AZ TOKALAŞMALI, DAHA AZ ÖPÜŞMELİYİZ”

Coronavirüs salgını nedeniyle, başta turizm ve ulaşım sektörleri olmak üzere, çeşitli sektörlerin, ülke ekonomilerinin olumsuz etkilenmeye başladığını ifade eden İmamoğlu, “Bu virüs ve salgın, bugünün dünyasında ülke sınırlarının, sınırlara yüksek duvarlar inşa etmek isteyen siyasetçilerin çabalarının anlamsızlığını ortaya çıkardı. Bu virüs ne sınır dinliyor ne de duvar. Ancak her birimizin alacağı tedbir daha önemli. Başta kişisel temizlik ve kişisel tedbir. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı ve kullanmalıyız. Daha az tokalaşmalı ve daha az öpüşmeliyiz” dedi.