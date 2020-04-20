Koronavirüs, İstanbul'da nikah tarihlerini de etkiledi

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19),İstanbul'da çiftlerin nikah tarihlerini değiştirmelerine neden oldu.
Kentteki ilçe belediyeleri nikah tarihleriyle ilgili farklı uygulamalara geçti. Bazı belediyeler nikah başvurularını durdururken, bazıları çoğunlukla haziran ayı ve sonrasına gün veriyor.
- Bazı ilçelerde nikah başvuruları durduruldu
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Esenyurt Belediyesi salgın nedeniyle nikah başvurularını durdururken, salgının gidişatına göre yeni nikah başvurusu almaya başlayacak.
Gaziosmanpaşa Belediyesi salgının yayılımının önlenmesi amacıyla nisan ayının sonuna kadar yeni başvuru almaya ara verdi.
Belediye tarafından daha önce nikah günü alan çiftler tek tek aranıyor. Nikahlarının kıyılmasını kabul eden çiftlerin nikahları 2 şahit eşliğinde sağlık tedbirleri alınarak hafta içi ve hafta sonu törensiz olarak kıyılıyor.
Çatalca Belediyesi, koronavirüs nedeniyle nikah başvurularını durdurdu. Belediye salgının durumuna göre kayıt almaya başlayacak.
Sarıyer Belediyesi, nikah başvurularına salgın nedeniyle ara verdi. Belediye, hayatın normale dönmesinin ardından müracaatları almaya başlayacak. Belediye mevcut nikahları ise 2 şahitle kıyıyor.
Kadıköy Belediyesi de yeni nikah kayıtlarını bir süre durdurdu. Belediye önceden tarih belirlenen nikahları 2 şahitle kıyıyor. İlçede 11 Mart'tan bu yana 291 nikah kıyıldı.
Ataşehir Belediyesi, nikah başvurularını 30 Nisan'a kadar almamaya karar verdi. Salgının durumuna göre yeni kayıt tarihinin ertelenebileceği belirtilirken, ilçede 11 Mart'tan bu yana 155 kişi evlendi.
Beylikdüzü Belediyesi 30 Nisan'a kadar nikah başvurusu alımına ara verdi.
Fatih Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle nikah başvurularını durdururken, salgının gidişatına göre nikah günü vermeye başlayacak.
Kartal Belediyesi salgın nedeniyle nikah başvurularını hazirana kadar durdurdu.
Eyüp Belediyesi yeni nikah başvurularına salgın nedeniyle ara verdi. Belediye mevcut nikahları 2 şahit eşliğinde kıyıyor.
Büyükçekmece Belediyesi nikah başvurularını durdururken, mevcut nikahları 2 şahitle kıyıyor.
Kağıthane Belediyesi mayıs ayına kadar yeni kayıt alımına ara verdi. Önceden tarih alınan bazı nikahlar kıyılırken, bazı nikahlar çiftlerin istekleri doğrultusunda ertelendi.
Şişli Belediyesi ertelenen nikahlara öncelik tanımak için çiftlere yeni nikah günü vermeye ara verdi.
- Haziran ve sonrasına gün veriliyor
Beşiktaş Belediyesi nikah için çiftlere hazirandan sonraya gün veriyor. 11 Mart'tan sonra 108 çift, hazirandan sonra evlenmek için belediyeye evlenmek için başvuru yaptı.
Üsküdar Belediyesi de çiftlere nikah için haziran ayından sonraya gün veriyor. Belediyeden 432 çift evlenmek için nikah günü aldı.
Pendik Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayı ve sonrası için nikah tarihlerini alıyor. İlçede 11 Mart'tan bu yana 238 çifte nikah tarihi verildi.
Güngören Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Silivri Belediyesi ve Sultangazi Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle nikah tarihlerini haziran ayına veriyor.
Beyoğlu Belediyesi çiftlere temmuz ayına, Bayrampaşa Belediyesi ise 1 ay sonraya gün veriyor.
- Törensiz nikah başvurusu kabul ediliyor
Ümraniye Belediyesi İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca sadece törensiz nikah müracaatını kabul ediyor. Törensiz nikah 2-3 gün içinde kıyılıyor.
Çekmeköy Belediyesi nisan ayı için başvuruları kabul ediyor. Belediye yaz aylarında nikahlar için nasıl bir yol izleneceğine salgının seyrine göre karar verecek.
Zeytinburnu Belediyesi bazı nikahları haziran ve temmuz ayına erteledi. Erteleme istemeyenlerin nikahları törensiz şekilde kıyılıyor.
Esenler Belediyesi bazı nikah tarihlerini mayıs, haziran ve temmuz aylarına erteledi. Belediye 20 Nisan'dan itibaren tekrar yeni nikah randevu ve müracaatı alacak.
Arnavutköy Belediyesi günlük 3 nikah talebi alıyor.
Başakşehir Belediyesi eski başvuru ve nisan ayındaki nikahları haziran ayına aldı. İlçede haziran ayı için 150 başvuru yapıldı.
Bakırköy Belediyesi 30 Nisan'dan sonraya gün veriyor.
Beykoz Belediyesi ise çiftlerin taleplerine göre nikahları kıyıyor.
Bahçelievler Belediyesi de nikah kıyımına sağlık önlemleri alarak devam ediyor. Bu arada ilçede daha önce kayıt yaptıran birçok çift, salgın nedeniyle nikahlarını iptal etti.
Avcılar Belediyesi çiftlerin nikahlarını 2 şahitle kalabalık olmayacak şekilde kıymaya devam ediyor.
Şile Belediyesi ilçede ikamet eden çiftlerin aciliyetine göre başvuru alıp nikahlarını 2 şahit eşliğinde kıyıyor.
Sultanbeyli Belediyesi alınan nikah başvurularını kıyıyor. İlçede hafta sonu nikah töreni yapılmıyor.
Maltepe Belediyesi hafta sonu davetli nikah müracaatlarını durdurdu. Belediye sadece oda nikahı müracaatlarını kabul ediyor.
Bağcılar Belediyesi tedbirler kapsamında nikah günü vererek nikahları gerçekleştiriyor.
Sancaktepe Belediyesi'ne başvuran çiftlerin çoğu haziran ayı için nikah günü alıyor.
Adalar Belediyesi'ne çiftler salgın sürecinde nikah başvurusunda bulunmadı.
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