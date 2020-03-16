Koronavirüs: İspanya ve Fransa'da geniş kapsamlı kısıtlamalar

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği'nin en büyük ülkelerinden ikisi olan Fransa ve İspanya, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için acil önlemler açıkladı.
İspanya'da, gerekli ihtiyaçlar ya da ilaç satın almak ve işe gidenler dışında halkın sokağa çıkması yasaklandı.
191 kişinin öldüğü İspanya, İtalya'dan sonra virüsün en büyük darbeyi vurduğu Avrupa ülkeasi
91 kişinin öldüğü Fransa'da ise, kafeler, restoranlar, sinemalar ve çoğu dükkan kapandı.
1440 kişinin öldüğü İtalya'da geçen Pazartesi günü ülke genelinde karantina başlamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgının merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamış, yaşam kurtarmak için agresif önlemler alınması çağrısı yapmıştı.
46,7 milyonluk nüfusa sahip İspanya'da bilinen 6300'den fazla vaka var.
Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez de virüs kapanlar arasında.
Çiftin başbakanlık konutunda kaldıkları ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İspanya'da Cuma akşamından bu yana, bir çoğu başkent Madrid'de olmak üzere 1800'den fazla vaka bildirildi.
OHAL ilan eden Sanchez, İspanyol vatandaşlarının çok gerekli alışveriş ve ilaç ya da iş dışında nedenlerle dışarı çıkmasını yasakladı.
Tüm müzeler, kültür merkezleri ve spor tesisleri kapanırken, restoranlar ve kafeler sadece evlere ser vis yapabilecek.
Bankalar ve benzinlikler açık kalacak. Okullarsa ülke genelinde kapalı.
OHAL iki hafta sürecek ve gerekirse parlamentonun da onayıyla uzatılabilecek.
63,5 milyon nüfusa sahip Fransa'da ise 4400 vaka bildirildi.
Başbakan Edouard Philippe, yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını ve halka daha önce yapılan tavsiyelerin dikkate alınmadığını söyledi.
Restoranlar, kafeler, sinemalar ve gece kulüpleri kapanırken, yiyecek dükkanları, eczaneler, bankalar, tütün ürünleri satan büfeler ve benzinlikler açık kalacak.
Philippe ayrıca, insanlardan şehirlerarası seyahati azaltmalarını istedi.
Ancak Fransa'da bugünkü yerel seçimler ipal edilmedi.
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