Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor

02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ülkede en geç ay sonunda, her gün 100 bin koronavirüs testi yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.
Matt Hancock, bu sürede tüm Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeline test yapılmasını da amaçladıklarını söyledi.
Hancock şu ana kadar ise 5 bin NHS personeline koronavirüs testi yapıldığını söyledi.
İngiltere hükümetinin test sayısını daha hızlı artırmaması ülkede eleştiri konusu olmuştu.
Ülkede halen günde yaklaşık 10 bin koronavirüs testi yapılıyor.
Hükümetin daha önceki hedefi bu sayıyı ay ortasına kadar günde 25 bine çıkarmaktı.
Eleştirilere yanıt veren İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hastanelerde hayati önem taşıyan teçhizatlarla ilgili hiçbir sıkıntı çekilmeyeceğini vurguladı, oksijen sıkıntısı çekilmediğinin de altını çizdi.
Hancock bununla birlikte "Koronavirüsün enfeksiyon oranı 3-4 günde bir ikiye katlanıyor" dedi.
2 bin 291 kişi hayatını kaybetti
Hancock ülkede şu ana kadar 163 bin 194 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, 33 bin 718 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Matt Hancock, hastalık belirtileri gösteren 12 bin 949 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 2 bin 921 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
Bakan Hancock karantina süresinin sona ermesinin ardından İngiltere'de bugünkü koronavirüs basın brifingini yönetti.
'Ölüm oranının azalması birkaç hafta sürebilir'
Öte yandan İngiltere'de NHS Medikal Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede koronavirüsten ölenlerin oranının azalmasının "birkaç hafta" sürebileceğini vurguladı.
Ülkede toplu taşıma kullanımının azaldığını belirten Prof. Stephen Powis, özel araç kullanımının da azalması gerektiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!