Koronavirüs: İngiltere'de sebze ve meyve toplayacak Doğu Avrupalı işçiler için özel uçuşlar düzenleniyor

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de tarlalarda ve meyve bahçelerinde çalışmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden özel uçuşlarla mevsimlik tarım işçileri taşınıyor.
Air Charter Service'ten BBC'ye yapılan açıklamada, Romanya'dan 150 tarım işçisini taşıyan ilk uçağın Perşembe günü Londra yakınlarındaki Stanstead Havalimanı'ına ineceği bildirildi.
Nisan ortası ile Haziran sonuna kadar 6 uçak kaldırılacağı açıklandı.
İngiltere'de tarım ürünleri yetiştirenler, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları yüzünden Doğu Avrupa'dan yeterli sayıda mevsimlik işçi gelemeyeceği için ürünlerin tarlalarda çürüyebileceği uyarısında bulunmuştu.
Üreticiler milyonlarca ton meyve ve sebzenin heba olmaması için bölgesel çapta istihdam kampanyaları düzenleniyor. Ancak bunların talebi karşılayamayacağından korkuluyor.
İngiltere'nin en büyük taze gıda üreticisi G's Fresh yöneticilerinden Derek Williamson, charter uçuşlarının ikisinin şirketlerine ait olduğunu ve Perşembe günü gelen ilk kafilenin havalimanından otobüslerle Doğu Anglia bölgesine götürülüp marul toplayacaklarını açıkladı.
Kamu Sağlığı Departmanı ile yakın irtibat halinde çalıştıklarını belirten şirket, gelen işçilerin kontrolden geçirileceklerini ve herhangi bir belirti gösterenlerin karantinaya alınacağını belirtti.
Wilkonson, soğan, bezelye ve fasulye gibi ürünleri toplamak üzere 3000 mevsimlik tarım işçisine ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Bölgesel istihdam için yürütülen kampanyaya ise İngiltere'den 500 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti.
Air Charter Service şirketi son haftalarda Bulgaristan ve Romanya'dan 1000 tarım işçisini Almanya'ya taşıdığını açıkladı.
İngiltere Çiftçiler Sendikası, meyve ve sebze hasadında kullanılmak üzere toplam 70 bin işçiye ihtiyaç olduğunu ve İngiltere'de bir "tarım ordusu" için çağrı yaptıklarını ifade etti.
BBC'ye konuşan sendika Başkanı Tom Bradshaw, "kritik önemdeki bu işgücünün koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle istihdam edilemeyeceğine dair kaygıların dile getirildiğini" söyledi.
Yürütülen kampanyaların işe yaradığını gösteren gelişmelerden söz ediliyor. İş arama siteleri, tarım işçiliği ile ilgili aramalarda büyük artış kaydedildiğini belirtiyor.
Doğu Avrupalı işçileri İngiltere'ye taşıyan charter uçuşları ile hükümetin bir ilgisi olmadığı ifade ediliyor.
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