Koronavirüs: İngiltere'de 'Başbakan Boris Johnson'un hastalığı iktidar boşluğu mu doğurdu?' tartışması

Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma sınırlamaları ve önlemleri dün en az üç hafta daha uzatan hükümet, ana muhalefetten gelen iktidar boşluğu eleştirilerini de reddetti ve krizden çıkış planları üzerinde çalışıldığını bildirdi.

BBC'ye konuşan ana muhalefet İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'un hastalığı döneminde ona vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın kritik kararları almaktan çekindiğini, bir iktidar boşluğu yaşanıyor olabileceğini söylemişti.

Starmer, hükümetin artık tam bir tarih değilse de bir çıkış stratejisine karar vermesi gerektiğini fakat zor kararların erteleniyor göründüğünü kaydetti.

Hastanede geçirdiği beş günden sonra halen konutunda dinlenmeyi sürdüren Johnson'un sözcüsü dün hem önlemlerin üç hafta devamının hem de hangi koşullarda kaldırılabileceğinin açıklanmasının bir iktidar boşluğu olmadığını gösterdiğini söyledi.

Başbakanlık sözcüsü James Slack, tahminen sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman son bulabileceği sorusuna karşılık ise, "Şu anda kamuoyunun evde kalmaya ve sağlık hizmetlerini koruyup, hayat kurtarmaya odaklı kalabilmesini sağlamamız gerekiyor" diyerek krizden çıkış stratejisini konuşmanın zamanı olmadığını kaydetti.

İskoçya'dan da örtülü eleştiri

Başbakanlık sözcüsünün krizden ne zaman ve nasıl çıkılabileceğini konuşmanın halkın dikkatini sağlık önlemlerinden dağıtacağını ima eden sözlerine İskoçya bölgesel yönetimi'nin başbakanı Nicola Sturgeon'dan üstü kapalı bir dokundurma geldi.

İskoçya'nın gelişmelere göre krizden çıkış konusunda Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerinden farklı bir strateji izlemesinin mantıklı ve doğru olacağını kaydeden Sturgeon, İskoçya halkıyla "yetişkin insanlar olarak" bütün çıkış planlarını ve sonrasında nasıl bir rota izleneceğini mümkün olduğunca detaylı olarak paylaşacaklarını söyledi:

"Virüsü bastırmak ve kontrol etmek için gereken önlemleri almakla bu önlemlerin hayatlarımıza verdiği zararı asgariye indirmek ve yaşamı tam normal değilse de mümkün olduğu kadar normale döndürmek arasındaki dengeyi bulmak gibi zorlu bir görevimiz var."

Dışişleri Bakanı Dominic Raab

İngiltere'de koronavirüs salgınında son durum

Koronavirüsle mücadele cephesinde İngiltere'de bugün de 847 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı ve koronavirüs nedeniyle yaşamlarını kaybedenlerin toplamı 14 bin 576'ya çıkmış oldu.

Sosyal mesafelenme önlemlerini geç başlatmakla eleştirilen İngiltere hükümeti, aynı zamanda hastalanan kişilerin temaslarını izleme, izole etme politikasından çok erken -Mart ayı başlarında- vazgeçme konusunda da eleştirilere muhatap oluyordu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün Dünya Sağlık Örgütü tarafından baştan beri vurgulanan hastaların kimlerle temas ettiğinin izlenmesine yeniden başlanacağını açıkladı.

İngiltere hükümetinin koronavirüsle mücadele konusunda en çok eleştiri aldığı konulardan biri de test sayısının çok düşük olması.

Hükümet günde 5 bin ile başlayan test sayılarını artırıp, bu listeye sağlık personelinden sonra polis, itfaiye ve sosyal yardım bakanlığı çalışanlarını da dahil ettiyse de Nisan sonu için vaadedilen günde 100 bin test hedefine ulaşılamayacağı düşünülüyor.

Önlemler ne zaman son bulabilir: İpuçları neler?

Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab dün sokağa çıkma kısıtlamalarının üç hafta daha devam edeceğini bildirdiği açıklamasında, önlemleri gevşetmek için beş koşul arayacaklarını söyledi ama halkın dikkatlerinin şu anda evde kalmaya odaklanması gerektiğine vurgu yaptı.

Bir planları olduğunu ısrarla vurgulayan Raab, şu anda hükümetin farklı kollarının sosyal mesafelenme önlemlerinin kaldırılması noktasına hazır olmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Raab'ın önlemlerin gevşetilmesi için saydığı beş koşul şöyle:

Sağlık hizmetlerinin zorlanmaması

Ölüm oranında istikrarlı bir düşüş

Enfekte olanların oranında düşüşler

Önlemlerin gevşetilmesinin yeni bir dalgaya yol açmayacağı konusunda yeterli kanıt

Yeterli test, koruyucu donanım teminine erişilmiş olması

Başbakanlık sözcüsü de bugün bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda hükümete danışmanlık yapan bilim heyetinin tavsiyelerinin dinleneceğini de söyledi.

Ne var ki daha önce Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın da dile getirdiği uyarıyı başbakanlık sözcüsü de tekrarladı ve yaz tatili planları yaparken acele etmeme çağrısı yaptı.

Boris Johnson'un sağlığı

Başbakan Johnson Londra'nın merkezindeki St Thomas hastanesinde iki günü yoğun bakımda olmak üzere beş gün geçirdikten sonra beş gün önce taburcu olmuştu.

Doktorlarının tavsiyelerine uygun olarak henüz çalışmaya başlamayan Johnson dün akşam konutundan çıkarak, sağlık çalışanlarına alkış kampanyasına katılırken görüntülendi.

Johnson'un ne zaman görevine geri döneceği ise henüz açıklanmadı.

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