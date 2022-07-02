'Koronavirüs, grip vakasına döndü'

Sağlık Bakanlığı'nın 20-26 Haziran'ı kapsayan haftalık Covid-19 vaka sayısı verilerine göre 10 bin 954 olan vaka sayısı, 26 bin 635'e yükseldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, vaka artışının aşılılarda da görülebildiğini kaydedip, "Koronavirüs vakalarında hafif bir vaka artışı var, aşılılarda da görülebiliyor. Hem yaz dönemi olması hem virüsün etkisini kaybetmesi hem de genel grip belirtileri olarak seyretmesinden dolayı endişe edecek bir durum yok şu an için. Tabi ki değişik mutasyonlar ortaya çıkarsa özellikle aşıdan kaçan dolayısıyla sonbahar, kış döneminde biraz daha vaka artışı olabilir. O dönemde de muhtemelen normal grip aşısı gibi koronavirüsten de 1-2 doz aşı ile kış dönemini de rahat geçirebileceğimizi düşünüyorum" dedi.
"SONBAHAR-KIŞ DÖNEMİNDE VAKA SAYISINDA ARTIŞ OLABİLİR"
Savaşçı, koronavirüsün başka virüse asla dönüşmeyeceğini belirtip, "Koronavirüs başka virüse asla dönüşmeyecektir. Tabi aşıların genel koruyucu etkinliği düşük kalmış olacaktır; ama doğal bağışıklık ile de kişiler bu virüsü aldı, aşıların da bir koruyuculuğu var. Sıfırdan 2 yıl önceki gibi pandemi boyutunda vaka artışı ve ölüm boyutu beklemiyoruz. Vaka artışı olabilir; özellikle bağışıklık sistemi baskılı, akciğer, kalp hastalığı olan, yaşlı ya da hiç hastalanmamış, aşılanmamış kişilerde hastalık ağır seyredebilir; ama vaka sayılarının günlük 100-200 bini bulan dünyada 5-6 milyonu öldürecek kapasiteye ulaşmasını beklemeyiz" diye konuştu.
Savaşçı, koronavirüsün grip virüsüne dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin, "Normal girip gibi seyreder, gripten de her yıl insanları kaybediyoruz biz. Geçen dönemde yaşadığımız gibi bir pandemi ve ölüm oranını beklemiyoruz açıkçası. Koronavirüs normal influenza grip vakasına döndü diyebiliriz. Ekstradan çok ölüm oranlarının artacağı tekrar bir pandemi kapısının açılacağı beklentimiz yok koronavirüste" dedi.
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