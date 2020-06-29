Koronavirüs: İkinci dalgadan korkan Çin, Pekin yakınlarında 400 bin kişiyi yeniden karantinaya aldı

Koronavirüs salgınında ikinci bir dalga ihtimalinden endişelenenen Çinli yetkililer, Pekin yakınlarında 400 bin kişinin yaşadığı Hebei bölgesindeki günlük vakalarda küçük de olsa bir artış görülmesi üzerine yeniden sıkı önlemleri devreye soktu.
Son iki haftadır vaka sayılarında artış yaşanan başkent Pekin'in komşusu Hebei vilayetinin Anşin bölgesinde, ilan edilen sıkı önlemler hemen yürürlüğe kondu.
Çin, geçen yılın sonlarında ortaya çıkan salgına karşı sıkı önlemler almış ve vaka sayılarını düzenli bir şekilde azaltmayı başarmıştı.
Şimdi salgının ikinci bir dalga halinde yeniden yayılması ihtimalinden çekinen yetkililer, vaka sayılarındaki küçük artışları bile riskli bularak hemen kontrol altına almaya çalışıyor.
Hebei'de neler oluyor?
Yetkililer Pazar günü Anşin'in tamamen kapatıldığını ve kontrol altına alındığını ilan etti.
Bölgede sadece hayati işlerde çalışanların evden çıkmasına izin veriliyor ve her evden sadece bir kişinin günde bir kez dışarı çıkarak alışveriş yapmasına izin veriliyor.
Hiç kimsenin yaşamadığı bir köye, mahalleye ya da apartmana girmesine izin verilmiyor. Yetkililer kuralları ihlal edenlerin polis tarafından cezalandırılacağını bildirdi.
https://www.youtube.com/watch?v=R5b2LS3FuvE&feature=youtu.be
Anşin başkent Pekin'in 150 kilometre güneyinde Hebei eyaleti içinde bir bölge.
Yerel medya Pekin'deki vakalarda artış yaşanmaya başlanan son iki haftadır bu bölgede 18 yeni vaka görüldüğünü bildiriyor.
Anşin'de nüfus, büyük kentsel yerleşimler kadar yoğun değil ve yerel sağlık uzmanları salgının yayılmasının kısa sürede durdurulabileceği konusunda iyimser görünüyorlar.
Pekin'de ne oluyor?
Çin, salgınla mücadeledeki başarısıyla ve vakaların çok düşük bir düzeye inmesiyle bir çok ülkeye örnek olmuştu. Fakat başkent Pekin'de son iki haftadır vakalarda bir artış var ve bu da yetkililerin salgında ikinci bir dalga konusundaki kaygılarını artırıyor.
Son 24 saat içinde Pekin'de 14 yeni vaka bildirildi. Böylece Haziran ortasından itibaren yükselen vakaların toplam sayısı 311'e çıktı.
Milyonlarca insanın yaşadığı bir kent açısından bunlar küçük rakamlar da olsa Çin hastalığın yayılmasını önlemek için derhal sıkı önlemler uygulamaya başladı.
Pekin'in bir çok mahallesinde sıkı sokağa çıkma önlemleri ve seyahat kısıtlamaları uygulanıyor. Ayrıca yeniden kitlesel çapta koronavirüs testi yapılmaya başlandı.
İki hafta önce başlayan yeni tırmanış öncesinde Çin'in başkentinde 57 gün boyunca yeni vaka görülmemişti.
Çin'in diğer bölgelerinde durum nasıl?
Çin, son aylarda ülke genelinde hastalığın yayılma seyrini tersine çevirmeyi başartı.
Mart ayı sonlarında 80 bin vakaya ulaşan ülkede o günden bu yana sadece 4 bin 700 vaka görüldü.
Haziran ayı ortalarından bu yana yeni vakalar ise çoğunlukla Pekin ve biraz da oradan komşu vilayet Hebei'ye sızanlardan ibaret.
Çin'in geri kalan bölgelerinde sadece tek tük bazı vakalar çıkıyor ve bunların çoğunun başka ülkelere seyahat edip dönenler tarafından getirildiği anlaşılıyor.
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