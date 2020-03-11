11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs için "maske ve mendil kullanma" önerisi - ANTALYA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız ile röportaj
Koronavirüs için "maske ve mendil kullanma" önerisi- TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız:- "Virüs kolay bulaşıyor, ancak bir o kadar da kolay tedbir alınıyor. Korunmak çok basit. Maske veya mendil kullanarak tedbir alabilirler. Su içmek en iyi korunma yöntemidir" TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarına ilişkin, "Korunmak çok basit. Maske veya mendil kullanarak tedbir alabilirler. Su içmek en iyi korunma yöntemidir." dedi.AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, Sağlık Çalışanları Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Kovid-19'un hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaştığını dile getiren Yediyıldız, kendini çabuk yenileyen ancak dayanıklılığını çabuk kaybeden virüsün, pandemi şeklinde Çin'de ortaya çıktığını söyledi.Virüsün, göz, ağız ve burundan solunumla bulaştığını vurgulayan Yediyıldız, gençlerde, çocuklarda görülmediğini, yaşlılarda ve rahatsızlıkları olanlarda ortaya çıktığını aktardı.Virüsün hastalık yaptığı kişilerin, genellikle vücut direncinin düşük olduğunu belirten Yediyıldız, "Sağlık Bakanlığı çabuk harekete geçerek gerekli tedbirleri aldı. Virüs kolay bulaşıyor, ancak bir o kadar da kolay tedbir alınıyor. Korunmak çok basit. Maske veya mendil kullanarak tedbir alabilirler. Su içmek en iyi korunma yöntemidir." diye konuştu.- "Türkiye'de üretilen ürünlerin yerli olması esastır"Ürün güvenliği düzenlemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yediyıldız, "Türkiye'de üretilen ürünlerin yerli olması esastır. Siz bir ürünü alırken, herhangi bir ürünü, gıda veya başka bir tür olsun, güvenirliğinden emin değilseniz onu almazsınız. Tereddüt edersiniz." ifadelerini kullandı.Yediyıldız, hem tüketicinin hem de üreticinin bu konuda daha rahat olacağını, kanunun geleceğe yön vereceğine inandığını bildirdi.Sağlık çalışanlarının memnuniyetinin kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Yediyıldız, "Onları memnun edersek, hastaları da memnun etmiş oluruz. Dolayısıyla ileriye doğru bir iyileşme olacaktır. Onun için sağlık çalışanlarını dinlemek, onların dertleriyle dertlenmek önemli." ifadelerini kullandı.
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