DHA

Trabzon’un Yomra ilçesinde koronavirüse yakalanan Reyhan Sönmez (72), hayatını kaybetti, aynı hastalıktan yoğun bakım ünitesine alınan eşi Kaptan Sönmez’in (82) tedavisi sürüyor.

Yomra'nın Özdil Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Reyhan ve Kaptan Sönmez çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı Çift, 2 gün arayla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Reyhan Sönmez dün hayatını kaybetti. Eşi Kaptan Sönmez’in ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.