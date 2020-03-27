Corona virüs haritasında son durum

Coronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 3 bin 629 hasta var. Corona virüs nedeniyle 75 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 27 MART 2020

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 24 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü haritasına göre, 27 mart sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 532 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 bin 77. Bu rakamlara göre 24 saat içerisinde neredeyse 3 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüs salgını dünya genelinde 176 ülkede görülüyor.

ABD EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE OLDU

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke bugün itibari ile ABD oldu. ABD son günlerdeki hızlı yükselişinde dün Çin ve İtalya'nın altında 3. sırada yer alıyordu. ABD'de toplam vaka sayısı 82 bin oldu. Ölü sayısında ise acı bir rekor daha görüldü ve küresel pandemi, bir günde, 2 bin 764 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 81 bin 782 vakası bulunan Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında uzun zamandır önemli bir artış yaşanmıyor. İtalya'da ise vaka sayısı 80 bin 500 kişi oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ

"https://corona.cbddo.gov.tr/" adresten girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor.

BAKAN KOCA 81 İLİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞTÜ!

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" açıklamasında bulundu.